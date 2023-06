Arbeitsunfall in Unterschneidheim endet tödlich

Ein 17-Jähriger verwechselt nach Angaben der Polizei das Gas-Pedal mit dem Bremspedal. Im Krankenhaus erliegt der junge Mann seinen Verletzungen.

Ein 17-Jähriger ist am Mittwoch nach einem Arbeitsunfall in Unterschneidheim gestorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr mit einem Kundenfahrzeug vor das Werkstattgebäude. Vor der geöffneten Garage soll der junge Mann offensichtlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben, so dass er unter Beschleunigung in die Werkstatthalle einfuhr.

Tödlicher Arbeitsunfall am Mittwoch in Unterschneidheim

In der Werkstatt prallte das Auto dann gegen eine Hebebühne, auf welcher zu dem Zeitpunkt ein weiteres Fahrzeug angehoben wurde. Bei dem Aufprall wurde der 17-Jährige so schwer verletzt, dass er wenige Stunden später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (AZ)