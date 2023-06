Mann verliert Kontrolle über Auto mit Anhänger

Ein Autofahrer kommt mit seinem Gespann von der Fahrbahn ab und wird leicht verletzt.

Ein Unfall hat sich am Dienstag bei Unterschneidheim ereignet. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Auto samt Anhänger auf der L2221 von Tannhausen in Richtung Oberschneidheim. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Gespann, geriet infolgedessen ins Schlingern und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. (AZ)