Unterschneidheim

vor 33 Min.

Radfahrer wird nachts in Unterschneidheim lebensgefährlich verletzt

Zu einem schweren Unfall kommt es am Samstag in Unterschneidheim. Ein Radfahrer bleibt an einem Fußgänger hängen. Der Sturz hat massive Folgen.

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Samstagmorgen in Unterschneidheim ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 42-Radfahrer um kurz nach 1 Uhr den Feldweg vom Badesee in Richtung Hofwiesenweg. Plötzlich blieb er an einem am Wegrand laufenden Fußgänger hängen und stürzte. Der Radfahrer verletzte sich lebensgefährlich am Kopf und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Fußgänger blieb unverletzt. (AZ)

