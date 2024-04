Unbekannte Person erschießt Biber in Unterschneidheim

Eine Frau findet einen toten Biber. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz.

Eine Spaziergängerin hat am Montag einen toten Biber in einem Entwässerungsgraben nahe des Westerweihers in Unterschneidheim gefunden. Bei der Überprüfung des toten Tieres konnte festgestellt werden, dass dieses augenscheinlich erschossen wurde, weshalb das Polizeipräsidium Aalen hierüber informiert wurde. Nach Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass das Tier vermutlich bereits mehrere Tage dort lag. In etwa 100 Meter Entfernung zum Auffindeort konnte auch eine Biberburg festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz. Das Arbeitsgebiet Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07961/9300 zu melden. (AZ)