Rentier gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Ein beleuchtetes Rentier haben Unbekannte in Utzmemmingen gestohlen. Laut Polizeibericht schlugen die Diebe im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 8.15 Uhr, in der Straße "Platz von Esvres" zu. Das Rentier hatte einen Wert von rund 200 Euro. Hinweise erbitten die Beamten an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300. (AZ)