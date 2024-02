10.000 Euro Schaden bei einem Autounfall in Wallerstein

Bei einem Autounfall in Wallerstein missachtet ein 19-jähriger Autofahrer die Vorfahrt. Der zusammenstoß lässt sich nicht mehr vermeiden.

In Wallerstein ist es am Donnerstag zu einem Autounfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 25 und wollte bei der Ausfahrt in Richtung Wallerstein abbiegen. Dabei übersah er den von Benzenzimmern kommenden 65-jährigen Autofahrer, sodass es zu einer Kollision kam. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)