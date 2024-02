Autofahrer überholt: 22-Jährige muss ausweichen und kollidiert mit Leitplanke

Der Unbekannte fährt einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er fuhr einen dunklen, mittelgroßen Wagen.

Ein rücksichtloser Autofahrer hat eine 22-Jährige am Sonntag, gegen 5 Uhr, zum Ausweichen gezwungen. Die Autofahrerin war auf der Umfahrung von Wallerstein unterwegs, als sie von einem dunklen, mittelgroßen Pkw überholt wurde. Wie die Polizei mitteilt, musste die 22-Jährige, um eine Kollision zu vermeiden, nach rechts ausweichen. Dabei streifte sie mit ihrem Fahrzeug die Leitplanke.

Am Pkw der jungen Frau entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 7000 Euro. Der Überholende hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt laut Polizeibericht fort. (AZ)