Die Nachwuchs-Theaterspieler begeistern ihr Publikum

Die Wallersteiner Theaterjugend bringt das Stück "Pension Schöller 2.0" auf die Bühne. Bei den beiden Vorstellungen gibt es begeisterten Applaus.

Bei zwei Aufführungen der Verwechslungskomödie „Pension Schöller 2.0“ nach Carl Laufs und Wilhelm Jacoby auf der Bühne der Maria-Ward-Realschule zeigten die Jugendlichen des Theatervereins Wallerstein eine beeindruckende Leistung. Philipp Klapproth, ein älterer Herr aus dem Umland Berlins, kommt in die Hauptstadt, in der er richtig auflebt. Er möchte aufgrund einer Wette unbedingt eine Nervenheilanstalt von innen sehen. Sein Neffe Alfred, der sich selbständig machen will, benötigt Geld. Onkel Philipp ist bereit, ihm finanziell unter die Arme zu greifen, wenn Alfred ihm als Gegenleistung den Besuch in einer solchen Nervenheilanstalt ermöglicht.

Klapproth landet in der Pension „Schöller“, deren Gäste so exzentrisch sind, dass Alfred im Zusammenspiel mit seiner Freundin Friederike, die dort arbeitet, die Pension dem Onkel als Nervenheilanstalt und die Pensionsgäste als Irre ausgibt. Klapproth, der das nicht bemerkt und in seiner Begeisterung auf die überdrehten Gäste eingeht, kommt ordentlich in die Bredouille, als die Pensionsgäste ihn nach einigen Tagen in seinem Landhaus aufsuchen. Den jungen Schauspielern merkte man an, dass es ihnen einen Heidenspaß machte, in die Rollen der skurrilen Pensionsgäste, des Personals der Pension und natürlich von Onkel und Neffe Klapproth und deren Begleitungen zu schlüpfen.

Michael Blaser sprach nahezu perfekt Berlinerisch

Großartig war Michael Blaser, der begeisternd den alten Klapproth spielte und dabei nahezu perfekt Berlinerisch redete, aber auch Sebastian Mösch, der in der Rolle des Neffen Alfred fast nur Augen für seine Freundin Friederike (Leni Baur) hatte, die mit ihrer Schwester Gabi (Mina Baur) zusammen in der Pension ihrer Mutter, verkörpert von der souverän spielenden Ninivee Weichenmeier, arbeitete.

Bei den Auftritten der Pensionsgäste überzeugten Daniel Funk, der schneidig den pensionierten Major Gröber spielte, und David Wagner, der als Weltenbummler Professor Bernhardy in der Pension „Schöller“ abstieg und die Zuschauer mit seiner Spielfreude und Spontaneität faszinierte. Eine besondere Leistung bot Amelie Kloster, die die junge Emanuela darstellte, die so gern Schauspielerin werden wollte, aber unter dem Sprachfehler litt, statt eines „l“ ein „n“ zu sprechen. Amelie Kloster schaffte dabei alle Zungenbrecher. Die Liste der Pensionsgäste komplettierten Ida Kreisbeck und Luca Braun, die als Schriftsteller Josefine und Klaus immer darauf aus waren, Stoff für einen neuen Roman, am besten einen Liebesroman, aufzuspüren.

Wallersteiner Theaterjugend bekommt viel Applaus

Amüsant war zu sehen, wie Theresa Stoller die verwitwete Schwester von Philipp Klapproth gab. Seine Begleitung Babsi wurde von Marisa Mayer reizend und sehr humorvoll gespielt. Einen beträchtlichen Beitrag leistete Fabian Roser, der am Flügel immer wieder mit bekannten Melodien die Zuhörer erfreute. Die dankten mit begeistertem Applaus, der auch den beiden Regisseurinnen Brigitte Roser-Blaser und Karin Leinfelder für ihre Ideen und Mühen galt.