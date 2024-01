Wallerstein

11:33 Uhr

Fensterscheibe durch Böller in Silvesternacht beschädigt

Artikel anhören Shape

Ein bislang Unbekannter hat in der Silvesternacht einen Böller gegen die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Wallerstein geworfen.

Bereits am 1. Januar beschädigte ein bislang unbekannter Täter um etwa 00.30 Uhr in der Hauptstraße in Wallerstein eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Nach Angaben der Polizei wurde der Vorfall erst jetzt zur Anzeige gebracht. Der Täter warf einen Böller gegen die Fensterscheibe, woraufhin diese zersplitterte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. (AZ)

Themen folgen