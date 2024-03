Wallerstein

Gemeinderat genehmigt Bebauungsplan „Hinterm Alten Schloss“ in Wallerstein

Plus Auf dem 8300 Quadratmeter großen Gelände sollen bis zu 56 Wohneinheiten entstehen.

Von Bernd Schied

Das Wohnbauprojekt des Fürstlichen Hauses auf dem rund 8300 Quadratmeter großen Gelände der früheren Hofschreinerei hat im Marktgemeinderat eine wichtige Hürde genommen. Das Gremium genehmigte am Dienstagabend ohne Gegenstimme den endgültigen Bebauungsplan „Hinterm Alten Schloss“ in Form des üblichen Abwägungs- und Satzungsbeschlusses und gab damit grünes Licht für das ambitionierte Vorhaben.

Baurecht wird mit der Veröffentlichung im Amtsblatt geschaffen. Zuvor hatte Geschäftsleiter Joachim Ellinger in aller Ausführlichkeit die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie von 75 Anwohnenden erläutert und die Haltung des Gemeinderates dazu dargelegt. Wie berichtet, sollen auf dem Areal in den nächsten Jahren bis zu 56 Wohneinheiten und zwei Tiefgaragen entstehen. Geplant sind neben der Sanierung und dem Umbau eines Bestandsgebäudes mehrgeschossige Reihenhäuser. Der Kommune kommt das Vorhaben insofern sehr entgegen, als sie auf absehbare Zeit keine Baugebiete mehr ausweisen will. Die Fürstliche Verwaltung beabsichtigt, die Gebäude mithilfe Investoren zu errichten.

