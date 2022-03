Ein 38-Jähriger setzt sich am Samstagabend betrunken hinter das Steuer seines Autos. Jetzt ist sein Führerschein weg.

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Samstagabend mit seinem Auto in Schlangenlinien durch Wallerstein gefahren. Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den stark alkoholisierten Mann laut ihrem Bericht in der Nähe seines Pkws antreffen.

Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 38-Jährigen beschlagnahmt. (AZ)