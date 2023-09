Brennende Cannabispflanzen führen zu Feuerwehreinsatz

Ein brennendes Gewächshaus in Wassertrüdingen wird der Polizei Dinkelsbühl am Dienstag gemeldet. Tatsächlich werden dort Reste von Cannabispflanzen verbrannt.

Die Integrierte Leitstelle der Polizei Dinkelsbühl ist am Dienstag, gegen 22 Uhr, über den Brand eines Gewächshauses in Wassertrüdingen verständigt worden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten mussten diese jedoch feststellen, dass nicht das Gewächshaus in Flammen stand, sondern dass ein 25-Jähriger neben dem Gewächshaus die Reste von Cannabispflanzen verbrannte.

Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der FFW Wassertrüdingen gelöscht. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, meldet die Polizei Dinkelsbühl. (AZ)