Busfahrer streift anderes Auto beim Abbiegen

Beim Abbiegen berührt ein Busfahrer ein wartendes Auto in Wassertrüdingen.

Ein Unfall hat sich am Montag gegen 13 Uhr in Wassertrüdingen ereignet. Ein 28-Jähriger wollte mit einem Omnibus von der Ansbacher Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Vermutlich aufgrund der Abmessungen seines Gefährts touchierte er laut Polizeibericht ein in der Bahnhofstraße verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug einer 30-Jährigen. Es entstand lediglich Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (AZ)

