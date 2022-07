Mann fährt ohne deutschen Führerschein

Bei einer Kontrolle hielt die Polizei einen Mann an, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hatte. Angehalten wurde er, weil er über Rot gefahren ist.

Nachdem er über eine rote Ampel gefahren sei, wurde am Freitag, 15. Juli, gegen 14 Uhr in Wassertrüdingen ein 32-jähriger Pkw-Fahrer zur Kontrolle angehalten. Hierbei wurde laut Polizeiangaben festgestellt, dass sich der Fahrer aus dem Ausland bereits seit mehreren Jahren in Deutschland aufhält.

Eine aber erforderliche deutsche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, weshalb ihn nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet. (AZ)