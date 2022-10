Wassertrüdingen

10:49 Uhr

Neunjährige in Wassertrüdingen von Auto angefahren

Mit Verletzungen muss am Freitag eine Neunjährige aus Wassertrüdingen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Artikel anhören Shape

Am Freitagmorgen wird ein neunjähriges Mädchen auf dem Weg in die Schule von einem Autofahrer erfasst. Sie muss mit ihren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Eine Neunjährige ist am Freitagmorgen mit ihrem Tretroller in Wassertrüdingen auf dem Weg in die Schule von einem Auto angefahren worden. Gegen 7.20 Uhr war die Schülerin nach Angaben der Polizei auf der Ansbacher Straße unterwegs und wollte über den Zebrastreifen in Richtung Schulzentrum queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein ortsunkundiger 57-Jähriger aus Nürnberg die Ansbacher Straße ortseinwärts mit seinem Auto. Möglicherweise aufgrund der dürftigen Lichtverhältnisse zum Unfallzeitpunkt übersah der Mann die Neunjährige und fuhr das Kind an, so die Beamten. Gegen Wassertrüdinger Unfallfahrer wird strafrechtlich ermittelt Dabei verletzte sich die Neunjährige am rechten Bein und musste mit dem Rettungsdienst ins Gunzenhausener Krankenhaus gefahren werden. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

Themen folgen