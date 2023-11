Unbekannte verschandeln Hausfassaden in der Halloween-Nacht

In Wassertrüdingen haben Unbekannte ihr Unwesen getrieben. Die Polizei sagt, dass Eierwürfe über einen Halloween-Scherz hinausgehen würden.

In der Halloween-Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Wassertrüdingen ihr Unwesen getrieben. So müssen nach Angaben der Polizei vermutlich mehrere Hausfassaden, unter anderem auch die der Betty-Staedtler-Mittelschule, gestrichen werden. Ursächlich hierfür sind Eierwürfe gegen die Hausfassaden, die von der Polizei nicht mehr als „Halloweenscherz“ verbucht werden können. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Dinkelsbühler Polizeiinspektion führte eine Spurensicherung durch und leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen ein. Zeugenhinweise zur Aufklärung der Taten werden unter 09851-5719-0 entgegengenommen. (AZ)