Zwei Personen werden bei einem Autounfall verletzt

Ein Unfall ereignet sich am Montag in Wassertrüdingen. Ein 44-Jähriger übersieht beim Linksabbiegen ein anderes Auto.

In Wassertrüdingen hat sich am Montag, 21. August, gegen 19.15 Uhr an der Einmündung der Industriestraße zur Opfenrieder Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet. Ein 44-Jähriger übersah nach Angaben der Polizei beim Linksabbiegen einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw. Da der ebenfalls 44-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß.

Die beiden Insassen des Unfallverursachers erlitten dadurch leichte Verletzungen und mussten anschließend durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Gunzenhausen gebracht werden. Der 44-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (AZ)