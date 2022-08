Autos kollidieren beim Überholen bei Wechingen

Am Sonntag wollen zwei Autofahrer bei Wechingen zeitgleich einen Traktor überholen. Dabei kommt es zu einem Unfall mit fünfstelligem Schaden.

Ein 64-jähriger Autofahrer soll am Sonntag auf der Staatsstraße von Fessenheim nach Wechingen einen Unfall verursacht haben. Der Mann fuhr nachmittags an erster Stelle einer Fahrzeugschlange hinter einem Traktor, überholte diesen zunächst aber nicht. Hinter dem 64-Jährigen setzte ein nachfolgender 58-jähriger Autofahrer deshalb zum Überholen an.

Laut Polizeibericht wollte in diesem Moment auch der 64-Jährige überholen und zog auf die Gegenfahrbahn, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es entstand aber ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)

