Wechingen

vor 49 Min.

Bürgerversammlung in Wechingen: Bauplätze sind Mangelware

Plus Bei der Bürgerversammlung sagt Bürgermeister Klaus Schmidt, es gebe im Gemeindegebiet lediglich noch einen Platz. In Sachen Breitbandausbau tut sich etwas.

Von Peter Urban

Baugrundstücke sind im Gemeindegebiet von Wechingen Mangelware: „In den nächsten zwei Jahren wird sich da nichts tun“, berichtet Bürgermeister Klaus Schmidt bei der Bürgerversammlung. In Fessenheim gebe es lediglich einen Platz, in Wechingen Süd seien alle Plätze bereits reserviert, was auch für das Gewerbegebiet Fessenheim gelte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen