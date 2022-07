Vierstelliger Schaden: 83-Jährige missachtet in Wechingen Vorfahrt

Am Sonntag missachtet in Wechingen eine 83-Jährige die Vorfahrt einer 29-Jährigen. Dabei entsteht ein vierstelliger Schaden.

Eine 83-Jährige hat am Sonntagvormittag in Wechingen einen Unfall verursacht. Gegen 11.10 Uhr befuhr sie die Straße Im Unterdorf und wollte in Richtung Oberdorf die Kreisstraße queren.

Nach Angaben der Polizei missachtete sie dabei die geltende Vorfahrtsregelung und übersah eine 29-Jährige, die die Kreisstraße in Richtung Laub befuhr. Dadurch kollidierten die beiden, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)