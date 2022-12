Wechingen plant ein Wohngebiet – doch es wird auf sich warten lassen

Plus Wechingen hat einen ersten Schritt für ein neues Baugebiet gemacht. Warum die Gemeinde das jetzt tut, obwohl das Projekt erst in einigen Jahren kommen könnte.

Wer in Wechingen bauen möchte, der hat aktuell nur begrenzte Möglichkeiten. Schon bei der Bürgerversammlung im Frühjahr gab es kaum noch Plätze. Die Gemeinde legt nun den Grundstein für ein neues Gebiet – doch Interessierte müssen sich noch gedulden.