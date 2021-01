vor 36 Min.

American Gods, Staffel 3: Amazon-Start heute, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"American Gods": Heute geht der Krieg der Götter bei Amazon mit Staffel 3 an den Start. Wann genau? Wie ist die Handlung der neuen Folgen? Welche Darsteller gehören zur Besetzung? Hier erfahren Sie es. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

Der Kampf zwischen den alten und neuen Göttern geht weiter: Amazon Prime Video bringt heute Staffel 3 von "American Gods" an den Start. Wir informieren Sie über den Termin, die Handlung der neuen Folgen und die Besetzung. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

"American Gods", Staffel 3: Wann ist der Start bei Amazon?

Amazon Prime Video hat den Start der Staffel 3 von "American Gods" für heute, Montag, 11. Januar 2021 angekündigt. Von diesem Termin an sind die neuen Folgen für Mitglieder in Deutschland und Österreich zum Streamen verfügbar.

Handlung: Worum geht es bei "American Gods"?

Bei "American Gods" geht es um die Geschichte des Krieges zwischen den alten Göttern der Mythologie und den neuen Göttern der modernen Technologie. Der Ex-Häftling Shadow Moon erklärt sich bereit, für den mysteriösen Mr. Wednesday zu arbeiten. Dabei stellt er zu seiner Überraschung fest, dass sein charismatischer, aber ziemlich halbseidener Boss in Wirklichkeit nicht nur der nordische Allvater-Gott Odin ist. Er ist auch sein Vater.

"American Gods" bei Amazon: Die Folgen von Staffel 3

Hir die Titel im Überblick:

A Winter's Tale

Serious Moonlight

Ashes and Demons

The Unseen

Sister Rising

Conscience of the King

Fire and Ice

The Rapture of Burning

The Lake Effect

Tears of the Wrath-Bearing Tree

In Staffel 3 möchte Shadow verbissen sein offenbar unausweichliches Schicksal loswerden. Er zieht in die idyllisch-winterliche Stadt Lakeside in Wisconsin. Dort will er seinen eigenen Weg suchen, indem er sich von den Göttern seiner schwarzen Vorfahren, den Orishas, leiten lässt. Doch schon bald wird ihm klar, dass die stillen Wasser dieser Stadt tief und blutgetränkt sind. Niemand kann sich einfach mal so weigern, ein Gott zu sein. Er kann sich lediglich dafür entscheiden, welche Art von Gott er sein möchte.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "American Gods"?

Ricky Whittle als Shadow Moon

als Shadow Moon Ian McShane als Mr. Wednesday

Emily Browning als Laura Moon

als Laura Moon Pablo Schreiber als Mad Sweeney

Yetide Badaki als Bilquis

Dane Cook als Robbie

als Robbie Jonathan Tucker als Low Key Lyesmith

als Low Key Lyesmith Gillian Anderson als Media

Cloris Leachman als Zorya Vechernyaya

als Zorya Vechernyaya Peter Stormare als Czernobog

Crispin Glover als Mr. World

"American Gods": Der Trailer zur Amazon-Serie

