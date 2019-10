vor 56 Min.

Ausschreitungen bei Kurden-Demo - neun Verletzte

Kurden bei einer Demo in Berlin gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien.

In Nordrhein-Westfalen kam es bei einer Demonstration von Kurden zu Ausschreitungen. Laut Polizei wurden hierbei neun Menschen verletzt, runter fünf Polizisten.

Bei einer Demonstration von Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien sind am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Bottrop neun Menschen verletzt worden. Darunter waren fünf Polizisten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Fünf Menschen wurden wegen mutmaßlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen. Vier der Verletzten mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden, darunter ein Polizist.

Bundesweit demonstrieren Tausende Kurden gegen Einmarsch der Türkei

Demnach war es bei der Demonstration am Mittwochabend zwischen Teilnehmern der Demo und mehreren Passanten türkischer Herkunft zu Provokationen und Steinwürfen gekommen. "Ein Aufeinandertreffen konnten wir nur dadurch verhindern, dass wir mit starker Polizeipräsenz in der Innenstadt unterwegs waren", sagte die Sprecherin.

In vielen Städten demonstrieren in diesen Tagen Tausende Kurden gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. In Lüdenscheid wurde am Mittwoch ein 50 Jahre alter, türkischstämmiger Deutscher bei einer Kurden-Demo durch Messerstiche schwer verletzt. (dpa)

