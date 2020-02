vor 29 Min.

Auto fährt in Karnevalsumzug - mehrere Menschen verletzt

In Volkmarsen in Hessen ist beim Rosenmontagszug ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Die Polizei nahm den Fahrer noch vor Ort fest.

In Volkmarsen in der Nähe von Kassel ist am Rosenmontag ein Auto in einen Karnevalsumzug gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Hintergrund ist noch unklar.

Im nordhessischen Volkmarsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) ist am Rosenmontag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Tote hat es nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht gegeben.

Auto fährt in Umzug - mehrere Menschen bei Karneval in Volkmarsen verletzt

Das teilte das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel mit. Wie es in der Meldung weiter heißt, wurde der Fahrer direkt nach dem Vorfall vor Ort festgenommen. Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Mehr Informationen lagen von offizieller Seite bislang nicht vor. "Ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ein technisches Versagen ist oder ob schlimmstenfalls Absicht dahinter steckt, dazu können wir leider gar nichts sagen", sagte der Polizeisprecher in Kassel.

Auto fährt an Karneval in Umzug in Volkmarsen: Die Polizei nahm den Fahrer unmittelbar vor Ort fest. Bild: Uwe Zucchi, dpa

Der festgenommene Autofahrer werde nun zu dem Vorfall befragt werden, hieß es weiter. Weder zu seiner Identität noch zur Identität der Opfer machte die Polizei Angaben.

Die Polizei Nordhessen will nach dem Zwischenfall mit einem Auto in Volkmarsen ein Hinweisportal einrichten. Man appelliere an alle, die Bilder und Videos aus Volkmarsen haben, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und keine dieser Aufnahmen zu verbreiteten, teilte die Polizei Nordhessen am Montag auf Twitter mit.

#Volkmarsen



Ein Hinweisportal für Bilder oder Videos der Tat wurde eingerichtet: https://t.co/C877RNL19C



Verbreiten Sie keine Aufnahmen davon in den Sozialen Medien. — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) February 24, 2020

Wie der Hessische Rundfunk berichtet, hatten Augenzeugen beobachtet, wie gegen 14.30 Uhr ein silberfarbener Kombi in die Menschengruppe beim Rosenmontagszug gefahren sei. Demnach war das Auto etwa 30 Meter in die Menge gefahren, bis es zum Stehen gekommen sei.

Auto fährt bei Karneval in Umzug - Mehr als zehn Menschen in Volkmarsen verletzt

Mindestens zehn Menschen sind dem Bericht zufolge verletzt worden - darunter auch Kinder. Ob es sich um einen Anschlag handelte, war zunächst nicht bekannt.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.

Rosenmontag in Volkmarsen: Nach ersten Meldungen sind mehrere Menschen verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei festgenommen worden. Bild: Uwe Zucchi, dpa

Bereits am Sonntag hatte es nach Angaben der örtlichen Feuerwehr einen Zwischenfall bei einer Karnevalsveranstaltung in einer Halle in Volkmarsen gegeben: Wegen eines Feueralarms seien der Veranstaltungsort geräumt und der betroffene Bereich kontrolliert worden, schrieb die Feuerwehr auf Facebook.

Der Grund für den Alarm sei nicht feststellbar gewesen, anschließend sei die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar. (AZ/dpa)

