"Bosch", Staffel 6: Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Im April geht es mit Staffel 6 von "Bosch" bei Amazon Prime Video weiter. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und den Trailer.

Von Carla Gospodarek

In wenigen Wochen startet die erfolgreiche Serie "Bosch" mit Staffel 6 beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Auch in den neuen Folgen ermittelt Detektiv Harry Bosch wieder in spannenden Fällen. Unter anderem muss er seine Heimatstadt Los Angeles vor einem Terroranschlag bewahren. Bei Staffel 6 handelt es sich um die vorletzte Staffel von "Bosch", nach Staffel 7 wird die Produktion der Serie endgültig eingestellt.

Hier lesen Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und den Trailer von "Bosch", Staffel 6 in unserer Übersicht.

"Bosch": Wann ist der Start auf Amazon Prime?

Staffel 6 von "Bosch" startet in Kürze bei Amazon Prime Serie. Der Termin wurde für Freitag, den 17. April 2020, angekündigt. Das Amazon Prime Video Abonnement kostet entweder 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat, kann jedoch vorab vier Wochen lang gratis getestet werden.

Handlung und Folgen von "Bosch": Darum geht es in Staffel 6

In Los Angeles wird der Mediziner Stanley Kent ermordet aufgefunden. Vor seinem Tod hatte der Mann mit gefährlichem radioaktiven Material gearbeitet - das nun spurlos verschwunden ist. Der Detektiv Harry Bosch soll in dem Fall ermitteln und stößt schon bald auf eine geheimnisvolle Verbindung zu einer Terrororganisation. Diese plant mit einer radioaktiven Waffe einen Angriff auf die ganze Stadt... Kann Bosch den Anschlag verhindern?

Insgesamt wird Staffel 6 von "Bosch" zehn Folgen mit jeweils rund 60 Minuten Spielzeit umfassen. Details zu den einzelnen Folgen der Serie wurden bislang noch nicht bekannt gegeben.

Besetzung von "Bosch": Das sind die Schauspieler im Cast von Staffel 6

Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl der Schauspieler des "Bosch"-Casts im Überblick:

Titus Welliver als Harry Bosch

Jamie Hector als Jerry Edgar

als Jerry Edgar Amy Aquino als Grace Billets

Annie Wersching als Julia Brasher

als Lance Reddick als Irvin Irving

als Irvin Irving Madison Lintz als Madeline Bosch

Sarah Clarke als Eleanor Wish

als Jason Gedrick als Raynard Waits

Amazon Prime-Serie: Trailer zu Staffel 6 von "Bosch"

