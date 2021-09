Wiederaufbau von Pariser Kathedrale Notre-Dame kann beginnen

Vor mehr als zwei Jahren brannte die weltberühmte Sehenswürdigkeit Notre-Dame in Paris. Wann nun die Sanierungsarbeiten beginnen können.

Der Wiederaufbau der bei einem Brand schwer beschädigten Pariser Kathedrale Notre-Dame kann beginnen. Nach mehr als zweijährigen Sicherungs- und Reinigungsarbeiten hätten die Ausschreibungen begonnen, so dass die Sanierung ab dem Winter anlaufen könne, teilte die öffentliche Wiederaufbaugesellschaft am Samstag in Paris mit.

Nach Brand von Notre-Dame 2019: Sanierung kann ab Winter 2021 starten

Das Ziel bleibe eine Wiedereröffnung von Notre-Dame 2024. Um den Zeitplan einzuhalten, wurden bereits die 1000 Eichen gefällt, die für die Restaurierung der Turmspitze und des Querschiffs benötigt werden. Außerdem wurden schon die Fachleute zur Sanierung der ausgebauten großen Orgel ausgewählt.

Weite Teile der Kathedrale Notre-Dame wurden bei dem Brand am 15. April 2019 zerstört. Der Vierungsturm auf dem Dach stürzte ein. Foto: Lori Hinant (Archivbild)

Am 15. April 2019 ging die weltberühmte Sehenswürdigkeit auf der Pariser Île de la Cité in Flammen auf. Das Feuer breitete sich im Dachstuhl aus und erfasste dann große Teile des mittelalterlichen Gebäudes. Die Brandursache ist noch nicht vollständig geklärt: Ein Fehler im elektrischen System oder eine nicht ausgedrückte Zigarette könnten das Feuer ausgelöst haben.