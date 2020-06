vor 1 Min.

Brand im Ulmer Fertighauscenter: Ursache noch unklar

Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei in der Nacht zum Pfingstmontag an, um den Brand in den Griff zu bekommn.

In Ulm brach ein Feuer auf dem Gelände des Fertighauscenters aus. Die Feuerwehr konnte den Brand stoppen. Warum der Dachstuhl brannte, ist bisher noch unklar.

In der Nacht zum Pfingstmontag brach in Ulm ein Feuer auf dem Gelände des Fertighauscenters aus. Gegen 2 Uhr bemerkten Passanten den brennenden Dachstuhl in einem der unbewohnten Musterhäuser. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen. Die Rettungskräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf die umstehenden Gebäude übergriff. Der Dachstuhl brannte aber komplett nieder, dabei entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Spezialisten der Polizei untersuchen jetzt die Brand-Ursache. Bisher ist noch völlig unklar, warum das Feuer ausbrach. (AZ)

