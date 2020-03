08:47 Uhr

"Community", Staffeln 1 bis 6: Start bald, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Community", Staffel 1 bis 6 auf Netflix: Bald ist der Start - Handlung, Folgen, Trailer, Schauspieler lesen Sie hier in der Übersicht.

Bald sind die sechs Staffeln der Serie "Community" auf Netflix zu sehen. Handlung, genauer Start, Folgen, Schauspieler und Trailer finden Sie in dieser Übersicht.

In wenigen Tagen können Sie auf Netflix die sechs Staffeln von der US-Serie "Community" sehen. Wann der genaue Start ist, wie viele Folgen es gibt, welche Schauspieler mitspielen und was die Handlung ist, lesen Sie in dieser Übersicht.

Wann ist der Start von "Community"?

Die sechs Staffeln von "Community" sind ab Mittwoch, 1. April, auf Netflix verfügbar. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Das ist die Handlung von "Community"

Jeff Winger (Joel McHale) war eigentlich Anwalt, jedoch kam heraus, dass er seinen Abschluss erschwindelt hat. Um seine Zulassung zurück zu bekommen, muss er auf das Community-College Greendale. Die Serie legt den Fokus auf eine Lerngruppe, die er dort gründet, um Britta Perry (Gillian Jacobs), auf die er ein Auge geworfen hat, näher zu kommen. Zunächst widerwillig, schließt Jeff bald Freundschaft mit den Mitgliedern der Gruppe, die bald zu einer Gemeinschaft zusammenwächst. Jede Staffel stellt dabei ein Semester da. Innerhalb des Colleges geht es drunter und drüber.

Besetzung und Cast: Das sind die Schauspieler bei "Community"

Neben Jole McHale ist auch Kult-Schauspieler Chevy Chase dabei.

Jeff Winger : Joel McHale

: Britta Perry : Gillian Jacobs

: Abed Nadir: Danny Pudi

Annie Edison: Alison Brie

Shirley Bennett: Yvette Nicole Brown

Troy Barnes: Donald Glover

Pierce Hawthorne : Chevy Chase

: Benjamin „ Ben “ Chang: Ken Jeong

“ Chang: Craig Pelton : Jim Rash

Wie viele Folgen gibt es von "Community"?

Insgesamt gibt es 110 Folgen von "Community".

Staffel 1

Zurück aufs College! Grundkurs Spanisch Carpe Diem Bitte warten Prozess im Schwimmbad Toiletten-Talk Mexanisches Halloween Picknick unter Sternen Der Mensch ist gut Green Day für Arme Das P-Wort Die Weihnachtsschlacht Zweite Wahl Echte Männer tanzen nicht Jeder mit jedem Trunken am Telefon Billard ohne Familientag Die Parkplatzsegler Die Spaßbremse Die Hühnchen-Mafia Angriff der Rotznasen Last Man Standing Die Sache Chang Das magische Dreieck

Staffel 2

Frauenpower Fünf Stunden Breakdance Das Gleichgewicht des Schreckens Greendale, wir haben ein Problem Der Club der Hundertjährigen Zombie-Alarm! Das Flüstern der Welt Die fast nackte Wahrheit Professor Professorson Endlich ein Mann! Weihnachten auf Planet Abed Ein Kind, zwei Väter? Die falsche Botschaft Fat Neil schlägt zurück Liverpool gegen Manchester Pierce – Die Doku Wahlkampf für Anfänger Wer ist hier das Monster? Mein Essen mit Abed Füreinander geschaffen Im Tunnel der Erinnerungen Das Greendale-Baby Für eine Handvoll Paintballs Für ein paar Paintballs mehr

Staffel 3

Die Magie des Tisches Verfurzte Nationen Todd ist schuld! Chaostheorie Das Lerngruppenmassaker Schwulsein für Fortgeschrittene Die Kunst, umzuziehen Der Weiberfilm Kickerkönige Weihnachten mit dem Glee-Club Die Geschäftsidee Die Doppelgänger Kissen oder Decken? Die Schlacht um Greendale Vampire und andere Dämonen Das Traumatorium Law & Order: Greendale The Greendale Seven Mit Abed auf der Couch Das andere Universum Changs Diktatur Duell in der Sonnenkammer

Staffel 4

Der letzte erste Collegetag Der Panikraum Verneigt euch vor Thoraxis! Willkommen zum Oktoberfest Ausbruchpläne Changnesie: die Dokumentation Archie der Wal Die Brittastrophe Puppentherapie Knotenkunde Freaky Friday Superhelden Einführung in die Endgültigkeit

Staffel 5

Zurück nach Greendale Einführung ins Lehren! Ein Zylinder voller Super-Sperma Grundkurs Gesäßfalten-Münzkunde Geothermische Realitätsflucht Kork-basierte Netzwerktechnik Verräterisches Schwarmbewusstsein! App-Entwicklung und Katzenpunkte VCR-Kultivierung und pädagogische Veröffentlichung Väter und Söhne G.I. Jeff Geheimauftrag Cobra Grund-Geschichte Emotionale Komponente

Staffel 6

Der Leitern-Professor Rasenmäher-Wartung und postnatale Pflege Verhalten in Krisensituationen Queer Studies und Wachsen für Fortgeschrittene Robotertechnik und Partyrecht E-Mail-Sicherheit für Anfänger Sicherheitstechnik für Fortgeschrittene Einführung ins Filmrecycling Gaunern für Anfänger Wohnmobilreparaturen und Handlesen für Anfänger Moderne Spionage Hochzeitsvideos für Anfänger Emotionale Auswirkungen von Fernsehen

Das ist der Trailer zu "Community"

Leider gibt es keinen deutschen Trailer zu der Serie. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

