DSDS 2018: Augsburger Michael Rauscher will Liveshows erreichen Panorama

Endspurt bei DSDS 2018: Heute Abend kämpfen Michael Rauscher und seine 15 Mitstreiter um die acht Liveshow-Plätze. Kann der Augsburger die Jury überzeugen?

Von Oliver Bosch

Vergangene Woche lief es in der zweiten Runde im Südafrika-Recall bestens für Michael Rauscher. Zusammen mit seiner Duettpartnerin und DSDS-Konkurrentin Mia Gucek legte sich der Augsburger ins Zeug. Beim gefühlvollen Ohrwurm "Hey" von Andreas Bourani und Yvonne Catterfeld sprühten zwischen den beiden Sängern die Funken. Der 20-Jährige schenkte seiner Partnerin zwischendurch einen kleinen Handkuss und viele intensive Blicke. Entsprechend begeistert war die Jury von der Darbietung der beiden Kandidaten.

"Das war richtig geil!", lobte Pop-Titan Dieter Bohlen in den höchsten Tönen. Für den DSDS-Boss war der Auftritt gelungen. Bei Ella Endlich kam auch die Turtelei an: "Das war richtig, richtig hot".

Michael Rauscher muss gegen seinen ehemaligen Gesangspartner Lukas antreten

Ob es für den "singenden Fliesenleger" Michael Rauscher aus Augsburg heute Abend genauso gut läuft? Ab 20.15 Uhr geht es für den 20-Jährigen im dritten Südafrika-Recall von DSDS 2018 um alles. Er ist einer der 16 übrig gebliebenen Kandidaten. Sie treten heute in Zweierduellen gegeneinander an - nur der Bessere kommt weiter und qualifiziert sich für die Liveshows.

"Ihr müsst kämpfen", forderte DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen und polterte weiter: "Denn wir können nur acht von euch mit in die Liveshows nehmen!"

Michael Rauscher muss gegen Lukas Otte antreten. Im ersten Südafrika-Recall waren die beiden zusammen mit Sven Lüchtenborg noch Gesangspartner und harmonierten.

Michaels Karriere hängt "Am seidenen Faden" von Tim Bendzko

Jetzt geht es für den Fliesenleger und den Pfadfinder ums Eingemachte. Ihr Song im Recallfinale ist "Am seidenen Faden" von Tim Bendzko.

An selbigen hängt nun die Karriere von Michael Rauscher. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was den DSDS-Sieger erwartet, bekommen Michael und seine Kollegen heute Abend. Sie treten nämlich nicht wie üblich alleine vor der Jury auf, sondern in einem Amphitheater vor mehr als 500 einheimischen Zuschauern in Sun City!

DSDS 2018: Kandidaten spüren den Final-Druck

Mit dem Druck kommen nicht alle Kandidaten klar, wie RTL im Vorfeld vermeldete. Michèle Wegmann zeigt heute Abend demnach Neven und kann sich den Text vom Klassiker "Over the Rainbow" einfach nicht merken. DSDS-Küken Marie Wegener kämpft dagegen immer noch mit der Hitze in Südafrika. Emilija bleibt entspannt: Sie nimmt ein ausgiebiges Schaumbad und genießt ein Gläschen Champagner auf dem Zimmer.

Wie der Augsburger Michael Rauscher mit dem Druck zurechtkommt und ob er den Einzug in die Live-Mottoshows schafft, entscheidet sich heute Abend ab 20.15 Uhr auf RTL.

