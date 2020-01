vor 34 Min.

DSDS 2020, Folge 6: Das sind die Kandidaten heute am 21.1.20

DSDS 2020 läuft heute mit Folge 6 auf RTL. Unter den Kandidaten ist Marco Kappel, der DSDS-Kids 2012 gewann. In der Vorschau lesen Sie alles zu den Kandidaten am 21.1.20.

Von Daniel Flemm

DSDS 2020: In Folge 6 von "Deutschland sucht den Superstar", die heute am 21.1.20 auf RTL läuft, gehen die Castings weiter. Wieder präsentieren sich zehn Kandidaten der Jury aus Dieter Bohlen, Oana Nechiti, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi - darunter auch ein ehemaliger Kinderstar und Gewinner von "DSDS-Kids" 2012. Wer kann die Juroren überzeugen? Alle Infos zu den Kandidaten lesen Sie hier in unserer Vorschau.

DSDS 2020 heute mit Folge 6: Unter den Kandidaten am 21.1.20 ist Marco Kappel

Nicole Frolov (16) aus Rietberg

Song: "Never Enough" aus dem Soundtrack von "The Greatest Showman"

Die Gymnasiastin hat russische Wurzeln und kommt aus einer musikbegeisterten Familie. Neben ihrem Job als Kellnerin singt sie auf Stadtfesten, Feiern und Hochzeiten. Außerdem kann sie gut tanzen.

Isabelle Genth (18) aus Hannover

Song: "Fliegst du mit" von Shirin David

Die Niedersächsin reitet, tanzt und singt. Außerdem ist sie als Cheerleader aktiv. Sie interpretiert heute bei DSDS 2020 einen Song der Deutsch-Rapperin Shirin David.

Marco Kappel (17) aus Rainau

Songs: "Living On A Prayer" von Bon Jovi und "Wherever You Will Go" von The Calling

Kappel gewann DSDS-Kids 2012 und hat wohl auf den Ratschlag von Dieter Bohlen gehört: Der empfahl ihm damals, mit der Musik auf jeden Fall weiterzumachen. Der damals 10-Jährige ist heute 17 - und spielt noch immer leidenschaftlich Gitarre und Schlagzeug. Er stand als PUR-Support schon vor 12.000 Menschen auf der Bühne.

"Deutschland sucht den Superstar" 2020 auf RTL: Dieser Kandidat hält sich für ein Alien

Sarah Rosemann (23) aus Wuppertal

Song: "Achterbahn" von Helene Fischer

Die Gesangsschülerin aus Wuppertal tanzt Zumba und tritt als Sängerin auf. Sie bezeichnet sich selbst als "facettenreich".

Marcel Kaiser (19) aus Herzogenburg (Österreich)

Song: "You And I" von Lady Gaga

Auch er stand im DSDS-Kids-Finale. Seitdem hat er eine Ausbildung zum Bankkaufmann durchlaufen - und ist zum "Partyboy" geworden.

Veranika Lämmlein (23) aus Tuntenhausen (Kreis Rosenheim)

Song: "No Roots" von Alice Merton

Die gebürtige Weißrussin interpretiert "The Voice"-Jurorin Alice Merton. Sie hat neben dem Singen allerdings noch ein zweites Standbein: Veranika beendete jüngst ihr Studium in Physik, Luft- und Raumfahrtechnologie.

Stefano Greco (20) aus Rom

Song: "Sie will es machen. Sie will nur Gucci" (Eigenkomposition)

Der Italo-Österreicher wohnt in Rom und nennt sich "Gucci". Doch damit nicht genug: Stefano glaubt, aus dem Weltall gesendet worden zu sein und in Dieter Bohlen ein "Chef-Alien" zu treffen.

Jennifer Duis (27) aus Recklinghausen

Song: "Keiner Ist Wie Du" von Sarah Connor

Die Erzieherin in Ausbildung singt gerne Balladen. Sie hat eine einjährige Tochter und fühlt sich selbst zu Dieter Bohlen hingezogen, weil der eine Art "Vaterfigur" für sie ist. Bekommt sie in Folge 6 von DSDS 2020 den Daddy-Bonus?

DSDS 2020 am 21.1.20 mit Folge 6: Youtuberin Dolicha interpretiert Katja Krasavice

Dolicha Grey (27) aus Stockstadt

Song: "Doggy" von Katja Krasavice

Dolicha Grey ist transsexuell und befindet sich momentan in einer Transition von Mann zu Frau. Ihre Wandlung ist auch auf Youtube zu bestaunen. Sie performt einen Song von Porno-Youtuberin Katja Krasavice.

Francesco Mobilia (21) aus Oberstenfeld

Song: Michael Jackson (a cappella mit Beatbox) und "Grenade" von Bruno Mars

Francesco bezeichnet sich als "Michael-Jackson-Tribute-Artist". Der Stuttgarter arbeitet als Kundenberater und ist seit drei Jahren mit seiner Verlobten zusammen.

Folge 6 von DSDS 2020 auf RTL: 10 Kandidaten präsentieren sich Dieter Bohlen und Co.

Folge 6 von "Deutschland sucht den Superstar" 2020 sehen DSDS-Fans heute am 21.1.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

