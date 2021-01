vor 32 Min.

DSDS-Kandidaten 2021: Alle Teilnehmer und ihre Lieder heute in Folge 2

DSDS 2021 geht heute mit Folge 2 auf RTL weiter. Alle Infos zu den Kandidaten in Folge 2 gibt es hier in der Vorschau.

DSDS 2021 geht heute mit Folge 2 weiter. Alle Kandidaten und Lieder in der zweiten Folge von "Deutschland sucht den Superstar" finden Sie hier in der Vorschau.

Nach dem Staffel-Auftakt am Dienstag geht DSDS 2021 heute Abend bei RTL mit Folge 2 weiter. Eigentlich sollte Michael Wendler trotz seiner umstrittenen Äußerungen in den bereits aufgezeichneten Casting-Folgen zu sehen sein. Nachdem er jedoch kurz vor Sendestart Äußerungen über Deutschland als "KZ" machte, entschloss sich der Sender ihn nun komplett heraus zu schneiden: "RTL wird Michael Wendler komplett aus der Sendung schneiden - selbst wenn dabei für die Zuschauer sichtbare, dramaturgische Lücken entstehen", hieß es.

In unserer Vorschau erfahren Sie, welche Sängerinnen und Sänger sich heute der Jury stellen werden und welche Songs sie mitgebracht haben. Für einen Kandidaten gibt es heute eine zweite Chance: Eigentlich war Shada Ali in Folge 1 rausgeflogen. Dieter Bohlen fand seinen Auftritt aber so besonders, dass er noch einen zweiten Song von ihm hören möchte.

DSDS 2021: Das sind die Kandidaten heute - Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am 09.01.2021, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge:

Veronika Ilieva (28) aus Heimerdingen mit "Waka Waka (This Time For Africa)" von Shakira und "Bleeding Love" von Leona Lewis

mit "Waka Waka (This Time For Africa)" von Shakira und "Bleeding Love" von Anita Omoregie (19) aus Hamburg mit "Read All About It, Pt. III" von Emeli Sandé

mit "Read All About It, Pt. III" von Marc Andre Schulz (20) aus Essen mit "80 Millionen" von Max Giesinger

mit "80 Millionen" von Lucas Lehnert (28) aus Berlin mit "Hoch" von Tim Bendzko

mit "Hoch" von Ramona Elena Badea (26) aus Stuttgart mit "Who's Loving You" von den Jackson 5

mit "Who's Loving You" von den Jackson 5 Dilek Adak (28) aus Heidelberg mit "Hit The Road Jack" von Ray Charles & "Happy" von Pharrell Williams

mit "Hit The Road Jack" von & "Happy" von Pharrell Williams Matthias Schmidt (19) aus Frauenau mit "Always On My Mind" von Elvis Presley

mit "Always On My Mind" von Elvis Presley Cecile Marie Sperlich (24) aus Miesterhorst mit "Liebe kann so weh tun" von Marianne Rosenberg

mit "Liebe kann so weh tun" von Marianne Luki Haak (24) aus Flensburg mit "Crazy" von Gnarls Barkley

mit "Crazy" von Deniz Akkaya (23) aus Weinstadt mit "Señorita" Kay One feat. Pietro Lombardi

mit "Señorita" feat. Blue Gibelli (20) aus Hamburg mit "Tränen aus Kajal" von Céline sowie "I Heard It Through The Grapevine" von Marvin Gaye , "Nel cor più non mi sento" von Giovanni Paisiello und "A Whole New World" von Peabo Bryson und Regina Belle

mit "Tränen aus Kajal" von Céline sowie "I Heard It Through The Grapevine" von , "Nel cor più non mi sento" von und "A Whole New World" von und Regina Belle Stanislav Surins (30) aus Busenberg mit "Breathe Easy" von Blue

mit "Breathe Easy" von Blue Shada Ali (23) aus Waiblingen (2. Chance) mit "Baby One More Time" von Britney Spears

