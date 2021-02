11:14 Uhr

DSDS-Kandidaten 2021: Das waren Teilnehmer und Lieder in Folge 10

DSDS 2021: Kandidat Karl Jeroboan hat in Folge 10 gestern die Goldene CD von Dieter Bohlen erhalten.

DSDS 2021: Gestern Abend ging es beim Gesangswettbewerb mit den Kandidaten-Castings weiter. Alle Infos über die Teilnehmer und Lieder aus Folge 10 von "Deutschland sucht den Superstar" erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

" Deutschland sucht den Superstar" ging gestern Abend in eine neue Runde. In den vorletzten Castings versuchten die Kandidaten noch einmal die Jury von sich zu überzeugen und den begehrten gelben Recall-Zettel zu ergattern. Einem Kandidaten der gestrigen Ausgabe gelang dies besonders gut: Der Fitness- und Gesundheitstrainer Karl Jeroboan (30) aus Düren bekam in Folge 10 die Goldene CD von Dieter Bohlen, der ihn damit direkt zum Auslands-Recall auf die Insel Mykonos schickt.

Karl Jeroboan begeisterte die Jury mit "Bruises" von Lewis Capaldi. Dieter Bohlen sagte nach seinem Aufritt: "Wenn man mit so einem Gefühl singt und so einer Range, das ist wahnsinnig. Das war spitzenmäßig." Der 30-Jährige war überglücklich: "Danke! Ich hatte schon so viele Rückschläge und bin oft auf die Fresse gefallen. Ich schätze diesen Moment sehr!" 2016 versucht er es bereits einmal bei DSDS, kam aber nur bis zur ersten Recallsendung.

Die Kandidaten der diesjährigen Staffel müssen jedoch nicht nur besonders musikalisch, sondern auch seetauglich sein: Die Castings vor Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen finden in diesem Jahr nicht in prunkvollen Locations, sondern während einer Rheinschifffahrt statt.

Welche Teilnehmer traten gestern sonst noch vor die Jury? Welche Lieder wurden performt? Hier in unserem Nachbericht gibt es die Antwort.

DSDS 2021: Kandidaten gestern - Nachbericht zu Folge 10

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Diese Kandidaten kamen weiter

Karl Jeroboan (30) aus Düren mit "Bruises" von Lewis Capaldi

mit "Bruises" von Yaren Celim (19) aus Landshut mit "Break My Heart" von Dua Lipa

mit "Break My Heart" von Lipa Starian Dwayne McCoy (19) aus Uhingen mit "I Can’t Make You Love Me" von Bonnie Raitt

mit "I Can’t Make You Love Me" von Evelyn Luca (20) aus Berlin mit "Fall In Line" von Christina Aguilera feat. Demi Lovato

mit "Fall In Line" von feat. Vincenzo Decaro (17) aus Gelsenkirchen mit "Caruso" von Lucio Dalla und "Someone You Loved" von Lewis Capaldi

mit "Caruso" von und "Someone You Loved" von Silvana Sinner (17) aus Sankt Wendel mit "Stay" von Rihanna feat. Mikky Ekko

mit "Stay" von feat. Mikky Ekko Laura Minner (22) aus Allersberg mit "I Can’t Make You Love Me" von Bonnie Raitt

mit "I Can’t Make You Love Me" von Mesut Altun (29) aus Mainz mit "Şıkıdım" von Tarkan und "Keine Maschine" von Tim Bendzko

mit "Şıkıdım" von Tarkan und "Keine Maschine" von Madeleine Apfel (30) aus Linsengericht mit "Achterbahn" von Helene Fischer und "Wie schön du bist" von Sarah Conner

mit "Achterbahn" von und "Wie schön du bist" von Anastasia Cibulnik (18) aus Wölfersheim mit "Kann es wirklich Liebe sein" von aus "Der König der Löwen"

mit "Kann es wirklich Liebe sein" von aus "Der König der Löwen" Pauline Grün (21) aus Leipzig mit "No Roots " von Alice Merton und "Scared To Be Lonely" von Martin Garrix & Dua Lipa

mit "No " von und "Scared To Be Lonely" von Martin Garrix & Lipa Pierre Gericke (19) aus Küsnacht ( Schweiz ) mit "Your Song" von Elton John

Wer ist raus?

Stefan Bekkel (22) aus Nufringen mit "Bon" von Mike Singer feat. Ado Kojo

mit "Bon" von feat. Ado Kojo Leandra Alfano (18) aus Möhrendorf mit "Elektrisches Gefühl" von Juli

mit "Elektrisches Gefühl" von Juli Hristijan Stojkovski (23) aus Blaustein mit "Nur noch kurz die Welt retten" von Tim Bendzko

mit "Nur noch kurz die Welt retten" von David Osei (22) aus Hamburg mit "Tequila" von The Champs

mit "Tequila" von The Champs Sayed B. Iqbalzada (18) aus Bludenz ( Österreich ) mit "Blakkafghan 2.0." von Sayed B. Iqbalzada

