DSDS-Kandidaten 2021: Die Lieder und Teilnehmer heute in Folge 8

In Folge 8 von DSDS 2021 tritt heute unter anderem der Elvis Presley Fan Marvin Heitzenröther auf. Alle Kandidaten und ihre Lieder finden Sie hier in der Vorschau.

DSDS 2021 geht heute mit Folge 8 weiter. In der Vorschau erfahren Sie, welche Kandidaten heute bei "Deutschland sucht den Superstar" auftreten und welche Lieder sie singen werden.

Bei " DSDS" 2021 stellen sich heute in Folge 8 zwölf neue Kandidaten der Jury. Die Castingshows finden in diesem Jahr erstmals auf einem Boot statt, das gemütlich über den Rhein schippert, während die Teilnehmer ihre Songs darbieten. Das liefert für die Show zwar eine schöne Kulisse, ist aber auch mit neuen Herausforderungen für die Jury verbunden: Dieter Bohlen und Maite Kelly schlug ein ungeplantes Wendemanöver des DSDS-Schiffs ganz schön auf den Magen. "Dieses Rotieren, da wird mir völlig schwindelig von. Ich komme mir vor wie auf einem Karussell", sagte der Pop-Titan.

In der heutigen Folge stellt sich unter anderem ein riesiger Elvis-Presley-Fan der Kritik der Jury und hat sich dafür auch entsprechend bekleidet: Marvin Heitzenröther steht in einem weiß-roten Anzug auf der Bühne, der das Markenzeichen von Elvis war. Welche Kandidaten außerdem heute dabei sein werden und welche Songs sie für die Jury mitgebracht haben, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

DSDS 2021: Kandidaten heute - Vorschau auf Folge 8 von "Deutschland sucht den Superstar"

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am 30.01.2021 ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge:

Marvin Heitzenröther (18) aus Roding mit "Hound Dog" von Elvis Presley und "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang

Giuseppina Bonaffini (24) aus Mainz mit "Unter meiner Haut" von Elif

Marvin Frederic Ventura Estradas (27) Homburg mit "Tennessee Whiskey" von Chris Stapleton

Claudia Haas (29) aus Hamburg mit "7 rings" von Ariana Grande

Maik Dehnelt (30) aus Berlin mit "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott

Julette Nkometa (23) aus Düsseldorf mit "Ain’t Too Proud To Beg" von The Temptations

Kristina Boolkin (21) aus Bad Nauheim mit "Sugar" von Robin Schulz feat Francesco Yates und "Breathe" von Jax Jones feat. Ina Wroldsen

Thomas Van der Wulp (30) aus Köln mit "Stayin' Alive" von den Bee Gees

Stacy Kohnen (22) aus Gemmenich (Belgien) mit "Nothing's Real But Love" von Rebecca Ferguson

Christian Schlotter (28) aus Hamburg mit "Titanium" von David Guetta feat. Sia

Jannik Rendler (23) aus Offenburg mit "Einer von Millionen"

Isabelle Wabnik (16) aus Berlin mit "It's Raining Men" von The Weather Girls

