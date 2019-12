vor 1 Min.

"Das Supertalent" 2019: Die Jury heute im Finale

"Das Supertalent" 2019: Heute, am 21.12.2019, steht für die Jury-Mitglieder Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi das große Finale an. Wir stellen Ihnen die Juroren vor.

"Das Supertalent" erreicht heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL mit dem Finale seinen großen Höhepunkt.

Eine ausführliche Info gibt es hier: Heute "Das Supertalent", Folge 14: Kandidaten im Finale am 21.12.19 - Vorschaut"

Hier finden sie alle Infos zu der Jury der aktuellen Staffel im Überblick.

"Das Supertalent" 2019: Die Jury

Dieter Bohlen

Bild: Henning Kaiser (dpa)

Eigentlich bedarf der Poptitan kaum einer Vorstellung: Der Erfolgs-Produzent und Musiker begann seine Karriere in den 80er Jahren als Mitglied des Pop-Duos "Modern Talking". Neben erfolgreichen Produktionen nationaler und internationaler Künstler ist er seit der ersten Staffel ständiges Jurymitglied der Casting-Sendungen " Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent".

Bruce Darnell

Bild: RTL / Stephan Pick

Der US-amerikanische Choreograf wurde in Deutschland als Teil der Jury der ersten beiden Staffeln von "Germany's Next Topomodel" bekannt. Von 2008 bis 2010 war er erstmals Teil der Jury von "Das Supertalent". 2012 bewertete er die Gesangsleistungen der Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar". Seit 2013 ist er festes Mitglied der Jury von "Das Supertalent".

Sarah Lombardi

Sarah Lombardi ist die neue Supertalent-Jurorin 2019. Bild: TVNOW

Sarah Lombardi ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei - es ist auch ihr erster Job als Jurorin in einer TV-Show überhaupt. Mit 14 Jahren bewarb sie sich selbst für "Das Supertalent", schaffte es allerdings nicht in die TV-Ausstrahlung. Nach vielen Auftritten als Kandidatin in diversen Shows sitzt sie nun selbst in der Jury. Unter anderem nahm sie dreimal bei "Deutschland sucht den Superstar" teil. 2011 belegte sie den zweiten Platz hinter Pietro Lombardi. Pietro und Sarah heirateten 2013 und ließen sich 2019 scheiden. Sie haben einen gemeinsamen Sohn.

