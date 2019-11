vor 41 Min.

"Das Supertalent" 2019, Folge 8: Diese Kandidaten treten heute an

Heute steht Folge 8 von "Das Supertalent" 2019 an. Welche Kandidaten werden heute versuchen die Jury von sich zu überzeugen? Alle Infos zur Sendung gibt es hier.

In der vergangenen Woche hat es bei "Das Supertalent" 2019 ein weiterer Kandidat geschafft, mit dem Goldenen Buzzer direkt ins Finale einzuziehen. Auch heute wollen wieder Talente aus den unterschiedlichsten Bereichen die Jury von sich überzeugen. Unter anderem versucht Mike Leon Grosch, der bereits bei "Deutschland sucht den Superstar" im Finale stand, heute erneut sein Glück. Dieter Bohlen ist ja bereits bestens mit seiner Stimme vertraut, aber ob es auch bei den anderen Juroren reicht? Alle Infos zu Folge 8 von "Das Supertalent" 2019 haben wir hier für Sie.

"Das Supertalent" heute am 2.11.19: Kandidaten in Folge 8

Anna Senger (32) aus Tel Aviv hat bereits im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspielen begonnen. Ihren ersten internationalen Auftritt hatte sie bereits mit 9 Jahren in Hannover. Heute schlüpft sie auf der Supertalent-Bühne in die Rolle der 92-jährigen "Lycia", die an gleich zwei Pianos und kopfüber von der Decke hängend zeigen will, was sie kann.

Sven Böker (28) aus Bad Oeynhausen will die Jury heute Abend mit seiner Handstand-Akrobatik überzeugen. Die Idee dazu hatte der 28-Jährige bereits im frühen Kindesalter, als er mit seinen Eltern eine Varieté-Show besuchte und von den Auftritten fasziniert war.

Die Gruppe "Couture Crew" aus Basel tanzt Hip-Hop tanzen mit nur einem Mann namens Simone. Die insgesamt 13 Jugendlichen im Alter zwischen elf und 15 Jahren werden eine vom Mexikanischen Todestag "Dias de Los Muertos" inspirierte Performance zeigen.

Ruhiger geht es bei Rocco Menzel (37) aus Berlin zu. Sein ganzes Leben lang begeistert er bereits jung und alt mit seinen wortlosen Auftritten. Heute will er bei "Das Supertalent" den großen Durchbruch schaffen.

Slavisa Pajkic (62) aus Serbien behauptet, er können nicht Schwitzen, weshalb ihm Elektrizität nichts anhaben kann. Er will auf der Bühne Glühbirnen zum leuchten bringen und mit Elektrizität ein Streichholz anzünden.

Sein Gesangstalent der besonderen Art möchte Massimiliano D’Antonio (47) aus Italien heute unter Beweis stellen. Der ausgebildete Opernsänger kann in zwei Tonlagen singen: Tenor und Sopran.

Michael "Mike" (72) und Pascale (60) Freeman aus Frankreich sind Artisten und Tiertrainer. Das Ehepaar will mit einer artistischen Show und der Unterstützung von Jack Russell Terrier "Alex" und Königspudel "Capitano" punkten.

Vorschau: Auch diese Kandidaten sind heute bei "Das Supertalent" dabei

Mirko Casella (8) aus Italien sollte eigentlich ein Fußballspieler werden, doch der Kleine hat andere Pläne. Seine Leidenschaft ist das Tanzen und wie gut er das beherrscht will er heute Abend unter Beweis stellen.

Artist und Jongleur Alan Sulc (28) aus Prag entstammt der fünften Generation der Artistenfamilie Berousek. Mit einer Mischung aus Bodenakrobatik und Handbalancieren, Equilibristik und dem Jonglieren will er die Jury überzeugen.

Mit Stefan Chone (64) aus Braunschweig betritt heute Abend ein Stammgast die Bühne: Der 64-jährige ist jedes Jahr dabei und will die Jury mit schrägen Talenten wie der "Bauchrolle" oder "Flug-Ente" überzeugen. Ob es heute für ihn reicht?

Lange ist es her, dass Mike Leon Grosch (42) aus Köln auf der Bühne stand. In der dritten Staffel von "DSDS" (2006) schaffte er es bis ins Finale. Dieses Mal will er mit seinem Gesang den großen Durchbruch schaffen.

Carmen Mon Oxide (37) aus England hat Musik an der Universität Surrey studiert und wollte schon als Kind Sängerin werden. Bei ihrem Auftritt will sie allerdings nicht nur singen, sondern die Jury mit einer Mischung aus Oper, Burlesque und Comedy für sich gewinnnen.

Bei Kenny Thomas (24) aus Frankreich wird es gefährlich: Der Stunt-Fahrer will mit dem Motocross-Bike über seine beste Freundin und Helferin Lucie Merle springen. "Das waren ja nur zwei oder drei Zentimeter", staunt Jurorin Sarah Lombardi. (AZ)

