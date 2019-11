18:27 Uhr

"Das Supertalent" 2019, heute: Talente in Folge 9 - Vorschau

Heute, am 09.11.19, in Folge 9 geben die Talente bei "Das Supertalent" alles, um in die nächste Runde zu kommen. Hier die Vorschau.

Auch in Folge 9 von "Das Supertalent" 2019 versuchen wieder etliche Talente die Jury zu überzeugen. Zauberkünstler, Musiker und Akrobaten - dem Publikum ist heute in Folge 9 einiges geboten. Hier in der Vorschau sehen Sie alle Kandidaten im Überblick.

Tanba Tamba, Zauberkünstler

Bereits als Kind konnte sich der 46-jährige Japaner für die Magie begeistern, die ersten Zaubertricks brachte ihm sein Großvater bei. Schon damals wusste er: "Meine Zukunft ist die Zauberei." Heute möchte der hauptberuflich Zauberkünstler die "Das Supertalent"-Jury auf eine magische Reise entführen.

Conrado Molina & Wotan Oberascher, Musiker

Auf der großen Bühne wollen die beiden Österreicher mit Handpan (Wotan) und Cajon (Conrado) überzeugen. Kennengelernt haben sie sich in der Reggae-Szene, seitdem machen sie gemeinsam Musik. "Ich würde dich als musikalisches Multitalent bezeichnen", sagt Wotan über Kumpel Conrado. Wird das Publikum das heute Abend genauso sehen?

Aurélie Brua, Handstandakrobatin

Die 47-jährige Aurélie Brua stammt ursprünglich aus Frankreich und tritt mit einem ganz besonderen Partner auf - ihrer Taube Celeste. Seit nun schon 14 Jahren performen die beiden gemeinsam auf der großen Bühne. Heute Abend zeigt Aurélie eine Handstandakrobatik zum Song "Hallelujah" von Leonard Cohen - wie Celeste dabei wohl zum Einsatz kommen wird? Das sehen Zuschauer heute, am 09.11.19, um 20.15 Uhr auf RTL.

Kristoff Salewski & Alex Öhler, Performer

Die beiden jungen Männer sind hauptberuflich Barkeeper und präsentieren am heutigen Abend das sogenannte "Tandem-Show-Barkeeping". Dabei verbinden sie das klassische Cocktailmixen mit ausgefallenen Showeinlagen. Seit drei Jahren trainieren Kristoff Salewski und Alex Öhler nun schon gemeinsam - ob das für ein Ja bei der Jury reicht?

Nicole und Yvonne Scholich, Performer

Die beiden sind nach einjähriger Schaffenspause zurück auf der Supertalent-Bühne. Im vergangenen Jahr hat das Duo bei „Das Supertalent“ ausgesetzt und wurden vor allem von Bruce Darnell schmerzlich vermisst. Doch nun sind sie zurück – und treten mit einem Hula-Hoop-Tanz auf.

Florian Blümmel, Kunstrad

Der 34-Jährige fährt seit seinem sechsten Lebensjahr Kunstrad und wurde unter anderem als dreifacher deutscher Meister und Europameister in dieser Disziplin ausgezeichnet. Gemeinsam mit seinem Bruder Felix tourte er lange Zeit über die Bühnen der Welt, heute Abend tritt Florian Blümmel allerdings als Solokünstler auf.

Nicole Lermig, Gesang

Die 44-jährige Hausfrau und Mutter hat vor ihrem großen Auftritt auf der "Das Supertalent"-Bühne ordentlich Respet: "Das ist schon was anderes, als im Kirchenchor, auf Hochzeiten oder Geburtstagen zu singen." Sie wird vor Publikum und Jury den Klassiker "I will always love you" von Whitney Houston performen.

Illya Strakhov & seine Frau Anastasia, Artistik

Das Paar aus der Ukraine tritt seit vier Jahren gemeinsam auf und trainiert dafür bis zu acht Stunden täglich. Ihr kleines Töchterchen Elyzaveta (7) ist immer dabei und begleitet ihre Eltern zu allen Auftritten. Heute, am 09.11.19, wollen Illya und Anastasia Strakhov mit einer Mischung aus Pole- und Handstandakrobatik begeistern.

"Unique", Handstandakrobatik

Zu der Showakrobatikgruppe aus Großenkneten gehören 19 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 22 Jahren. Überzeugen möchte sie heute Abend mit einer Mischung aus Turnen, Tanz und Akrobatik. Wird die "Das Supertalent"-Jury heute dreimal ein "Ja" an die Gruppe verteilen?

Ayman Sayed Abdelhakim, Artistik

Der gebürtige Ägypter ist laut seiner Frau etwas ganz besonderes: "Er kann einfach Sachen, die kein anderer kann." Sein Vater arbeitete als Fakir, er selbst begann im Alter von 13 Jahren mit dem Schwertschlucken. Ob er die "Das Supertalent"-Jury heute begeistern kann, sehen Zuschauer um um 20.15 Uhr auf RTL.

Marc Maurice Unruh und Lukas Flint, Akrobatik

Die beiden arbeiten schon seit zwei Jahren an der Nummer, die sie heute Abend präsentieren wollen. Auf dem Programm steht eine spezielle Partnerkarobatik an den Strapaten, mit der das Duo schon in ganz Deutschland auftritt. Etwas nervös sind die Artisten aber doch vor ihrem Auftritt: "Wenn was schiefgeht, sieht das ganz Deutschland."

"Miss Tres", Gesang

Die Gruppe besteht mittlerweile aus drei Mitgliedern, nachdem Bandmitglied Mia vor fünf Jahren an Lungenkrebs verstarb. Seitdem tritt das Trio Christian (36), Limuell (28) und Joselito (45) von den Philippinen als Trio auf. Performt wird heute Abend der Song „Kiss“ in der Version von Tom Jones. Wie wird die Jury reagieren?

Daisuke Fujiwara und Go Kashu, Unterhaltung

"Wir machen Geräusche mit unserem Körper," erzählen die beiden Japaner stolz. Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Sumo-Schule und sind seitdem gute Freunde. Sie treten heute Abend bei "Das Supertalent" als Duo „Yumbo Dump“ auf. Ob ihr Auftritt gut ankommt, sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr auf RTL.

