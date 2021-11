Das sind die Kandidaten von "Das Supertalent" 2021

"Das Supertalent" läuft 2021 wieder mit neuen Folgen im TV bei RTL. Welche Teilnehmer wagen sich auf die Bühne? Hier sehen Sie alle Kandidaten im Überblick.

In diesem Jahr kommt "Das Supertalent" bereits mit Staffel 15 im TV bei RTL. In der neuen Staffel gab es einige Änderungen. Neben einem neuen Moderatoren-Team bestehend aus Lola Weippert und Chris Tall hat sich nach dem Ausstieg von Pop-Titan Dieter Bohlen auch die Jury stark verändert. Michael Michalsky und die Ehrlich Brothers sitzen unter anderem in der Jury. Eigentlich sollte auch Lukas Podolski dabei sein, da er aber an Corona erkrankt war, konnte er bei den Dreharbeiten nicht dabei sein.

"Das Supertalent" 2021: Kandidaten in jeder Folge

Insgesamt werden elf Folgen der neuen "Supertalent"-Staffel ausgestrahlt. Anfangs werden immer neue Talente vorgestellt. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, somit finden Sie hier immer eine Übersicht der Kandidaten jeder Folge.

Folge 1 am 2. Oktober 2021

In Folge 1 haben gleich zwei Kandidaten den goldenen Buzzer erhalten und sind somit weiter im Finale:

Maryna Zaitseva und die "Light Balance Kids" aus der Ukraine (Buzzer von den Ehrlich Brothers )

(Buzzer von den ) Elena Turcan (Buzzer von Michael Michalsky )

Diese Kandidaten sind im Halbfinale:

Marco Miele

Der 23-jährige Zirkusartist und Tänzer Wesley Williams

Der 43-jährige Bodypainter Johannes Stötter

Der 19-jährige Zauberer und Illusionist Jannick Holste

Wer ist raus?

Nikola Kurova und "Power of Fire"

Stefan Fleischmann

Sofia Eleftheriadou

Lukasz Chwieduk

Thanh Tuan Nguyen

Lena Reeker

Folge 2 am 9. Oktober 2021

Diese Kandidaten sind im Halbfinale:

Agnieszka Szkudlarek

Karabo Morake

Ivan Zappetti und die "Inclusion Dance Show"

Wer ist raus?

Reto Hofstetter

"Duo Forza"

Cesar Dias

Clemens Gruß

Lukas aus Hannover

aus Brent aus Kanada

Burnaby Q. Orbax und Sweet Pepper Klopek als "Monsters of Schlock"

Folge 3 am 16. Oktober 2021

In Folge 3 konnte sich ein Act den goldenen Buzzer sichern und ist somit im Finale:

Gospelchor Na' Mouléma aus Köln

Diese Teilnehmer sind im Halbfinale:

Luise Fuhr (28) aus Potsdam als Bauchrednerin

(28) aus als Bauchrednerin Drew Colby (47) aus Eastbourne mit Handschattenspiel

Wer ist raus?

Der 43-jährige Jochen Prang aus Stuttgart mit Stand-up Comedy

aus mit Stand-up Comedy Patrick (27) und Aguska (26) aus Blumberg mit Fußball-Freestyle

mit Fußball-Freestyle Anastasia Elkin (14) und Daniel Pastuchow (15) aus Berlin mit Tanz

Folge 4 am 23. Oktober 2021

Diese Kandidaten sind im Halbfinale:

Uschi Bauer (71) aus Beutelsbach – Talent : Jodeln

(71) aus – : Jodeln Muy Moi aus Teneriffa – Talent : Straßenkünstler

– : Straßenkünstler Männerballett Finsterwalde aus Finsterwalde – Talent : Tanz/ Ballett

Wer ist raus?

Mehmet Topyürek (36) aus Heilbronn – Talent : Baumstammlaufen

– : Baumstammlaufen "The Family Tones" aus Eggersdorf bei Graz ( Österreich ) – Talent : Musizieren

( ) – : Musizieren Flavian Glont (23) aus Bukarest ( Rumänien ) – Talent : Zauberwürfel

( ) – : Zauberwürfel Selina Schulz – Talent : Bratpfannen verbiegen

– : Bratpfannen verbiegen Florin Heinemann (61) aus Wolfenbüttel – Talent : Operngesang

(61) aus – : Operngesang Afrobatic aus Ghana – Talent : Akrobatik

: Akrobatik Lisette Brillemans aus Holland – Talent : Musizieren

: Musizieren Daniel Mösel (33) aus Tirol – Talent : Bag Jump

Folge 5 am 30. Oktober 2021

Diese Kandidaten sind im Halbfinale:

Noah Warwel (20) aus Duisburg – Talent : Gesang/Loop Station

(20) aus – : Gesang/Loop Station Helena Berlinghof (15) aus Schifferstadt – Talent : Klavierspielen

Wer ist raus?

Mountain Crew aus Kirchberg-Thening ( Österreich ) – Talent : Musizieren (Volksmusik-Band)

) – : Musizieren (Volksmusik-Band) CUBE aus Westerkappeln – Talent : Tanz

– : Tanz Christian Staber (53) aus Nußdorf – Talent : Eisskulpturenschnitzen

(53) aus – : Eisskulpturenschnitzen Kai Wiedermann (35) aus Duisburg – Talent : Zauberei

– : Zauberei Betty Balloon – Talent : Luftballons

– : Luftballons Manfred Riesslegger – Talent : Akkordeon

: Akkordeon Leonid Beljakov – Talent : Vorführung mit seinem Hund

– : Vorführung mit seinem Hund Sora – Talent : eine mentale Illusion

Folge 6 am 6. November 2021

Diese Kandidaten sind im Halbfinale:

Christopher Woschitz (27) aus Elixhausen – Talent : Streetdance

(27) aus – : Streetdance Band Les Fo’Plafonds

Wer ist raus?

Boris Nikolai Konrad (37) aus Kranenburg – Talent : Gedächtniskunst

(37) aus – : Gedächtniskunst Christopher Köhler (36) aus Köln – Talent : Zauberei

(36) aus – : Zauberei Ines Aleeva (30) aus Wuppertal – Talent : Zungen-Akrobatik

(30) aus – : Zungen-Akrobatik Francesco Infantone (59) aus Schramberg – Talent : Spielsteinlaufen

– : Spielsteinlaufen Jutta Gaßmann (52) aus Bad Münder – Talent : Hundedressur

(52) aus Bad Münder – : Michael Nikoley (46) aus Hamburg – Talent : Comedy

(46) aus – : Comedy Daniel Paulin -Talent : Entfesselungskünstler

: Entfesselungskünstler Duo Krichell - Talent : Yoga-Show

: Yoga-Show Antonio Sorgentone

Folge 7 am 13. November 2021

Wer ist im Halbfnale?

Vitoria Bueno (17) aus Santa Rita do Sapucal - Talent : Ballett

(17) aus do Sapucal - : Ballett Liliya Turkeieva (8) aus Gottenheim - Talent Akrobatik

Wer ist raus?

Duo Chaimae & Paul aus Kassel - Talent : Akrobatik

- : Akrobatik Lutz Eichholz (35) aus Kaiserslautern - Talent : Einrad-Artistik

(35) aus - : Einrad-Artistik Maximilian Kurosch Beitz (37) aus Meckesheim - Talent : Klavierspielen/ASMR

(37) aus - : Klavierspielen/ASMR Dustin Tomsen (16) aus Oberammergau - Talent : E-Gitarre spielen

- : E-Gitarre spielen Guido Raphael (55) aus Berlin - Talent : Schlagergesang

Folge 8 am 27. November 2021

Kandidaten folgen

Folge 9 am 4. Dezember 2021

Kandidaten folgen

Folge 10 am 11. Dezember 2021

Kandidaten folgen

Das Supertalent 2021: Das waren die bisherigen Gewinner

Bisher konnten am häufigsten Sänger die Sendung gewinnen. Die erste Staffel konnte Racardo Marinello mit seinem Operngesang im Fach Tenor gewinnen. Er konnte Jury und Zuschauer bereits bei seinem ersten Auftritt in den Bann ziehen.

Im vergangenen Jahr hatte der neuseeländische Sänger Nick Ferretti (31) Juroren und Zuschauer mit seiner Gitarre und seiner Stimme überzeugt. 2019 nahm er bereits an DSDS teil, konnte die Staffel zwar nicht gewinnen, landete aber auf dem zweiten Platz. Mit zwölf Jahren ist Alexa Lauenburger die jüngste Gewinnerin von "Das Supertalent".

Staffel Name Talent Jahr 1 Ricardo Marinello Operngesang 2007 2 Michael Hirte Mundharmonika 2008 3 Yvo Antoni und PrimaDonna Hundedressur 2009 4 Freddy Sahin-Scholl Klassischer Gesang 2010 5 Leo Rojas Panflöte 2011 6 Jean-Michel Aweh Klavier und Gesang 2012 7 Lukas Pratschker und Falco Hundedressur 2013 8 Marcel Kaupp Gesang und Travestie 2014 9 Jay Oh Gesang 2015 10 Angel Flukes Gesang 2016 11 Alexa Lauenburger Hundedressur 2017 12 Stevie Starr Regurgitations-Illusion 2018 13 Christian Stoinev und Chihuahua Percy Akrobatik und Hundedressur 2019 14 Nick Ferretti Gesang 2020

