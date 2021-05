"Das Traumschiff - Tansania": ZDF-Termin heute am 13.5.21, Darsteller, Handlung - Silbereisen degradiert?

"Das Traumschiff - Tansania": Die ZDF-Produktion von 2017 wird heute wiederholt. Hier finden Sie alle Infos zum genauen Termin, den Schauspielern und der Handlung. Welche Rolle spielt ein gewisser Florian Silbereisen?

Das ZDF sendet heute "Das Traumschiff - Tansania". Wann genau? Wie ist die Besetzung? Worum geht es in der Handlung? Und vor allem: Warum ist Florian Silbereisen nicht Kapitän, sondern ganz normaler Schiffsoffizier? Kleiner Spoiler: Es dreht sich um die Wiederholung eines Abenteuers von 2017. Frischen Sie Ihr Gedächtnis auf!

"Das Traumschiff - Tansania": Wann ist der TV-Termin in ZDF?

Das ZDF hat die Ausstrahlung für heute angekündigt: Donnerstag, 13. Mai 2021. Sendebeginn ist um 20.15 Uhr.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Das Traumschiff - Tansania"?

Sascha Hehn als Kapitän Viktor Burger

als Kapitän Heide Keller als Beatrice

als Beatrice Nick Wilder als Dr. Sander

André Röhner als Kai Schmelting

Harald Schmidt als Oskar Schifferle

als Sonsee Neu als Robin Schmelting

als Robin Schmelting Hardy Krüger jr. als Jörg Schröder

Dietrich Mattausch als Herbert Frohme

als Gabriel Raab als Steffen Frohme

als Heinrich Schafmeister als Justus Erbrecht

als Bernd Stegemann als Felix Staudinger

als Jonathan Kinsler als Jake

als Jake Sonja Bertram als Larissa Zimmermann

Florian Silbereisen als Florian Barner

als Jan Smit als er selbst

"Das Traumschiff - Tansania": Worum dreht sich die Handlung?

Zum ersten Mal steuert der Luxusliner "Amadea" das ostafrikanische Land Tansania an.

Die beiden immer etwas schräg wirkenden Freunde Felix Staudinger und Justus Erbrecht sind Vorsitzende eines Vereins von Hobbyfotografen. Obwohl die beiden seit Jahren gut befreundet sind, lassen sie einmal im Jahr ihre Freundschaft ruhen und liefern sich einen erbitterten Wettbewerb um das beste Foto. Diesmal also reisen sie mit der MS "Amadea" nach Tansania, um zu fotografieren.



Robin Schmelting fährt mit ihrem Mann Kai nach Afrika, um an der Eröffnung des Testaments ihres verstorbenen Vaters Herbert Frohme teilzunehmen. Robin und ihr Bruder Steffen Frohme hatten schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. Sie konnten ihm nie verzeihen, dass er sie nach dem Tod der Mutter mit ihrem Schmerz allein gelassen und sie kurzerhand in ein deutsches Internat verfrachtet hat. Die Trauer hält sich also in Grenzen. Doch Robin möchte die Reise auch nutzen, um ihre Ehe zu retten. Kai betrügt sie nämlich seit Jahren und hat auch gerade jetzt wieder ein Verhältnis laufen - mit der weit jüngeren Frisörin Larissa. Dass die sich - warum wohl? - erst kürzllich einen Job an Bord besorgt hat, weiß selbst Kai nicht.

Und noch eine Überraschung gibt es für Robin: Auch ihr Bruder Steffen, den sie seit der Hochzeit nicht mehr gesehen hat, befindet sich auf dem Schiff. Die Geschwister standen sich früher sehr nahe. Doch nachdem Robin ihren Jugendfreund Jörg für Kai verlassen und nach Steffens Auffassung den völlig falschen Mann geheiratet hat, haben sie sich aus den Augen verloren. Beim Wiedersehen der Geschwister knirscht es also gewaltig.

Steffen hat aber noch ein anderes Problem: Seiner Wurstfabrik droht die Pleite - er braucht ganz schnell ganz viel Geld. Das will er mit dem illegalen Verkauf eines Nashorn-Horns verdienen.

"Traumschiff" auf Zeitreise? Auch 2017 war Florian Silbereisen schon an Bord - als Gaststar

Hätte man es bei der Erstausstrahlung von "Das Traumschiff - Tansania" 2017 schon ahnen müssen, können, sollen? Silbereisen wird mal Kapitän?

Die Story geht so: Der junge Offizier Florian Barner (Florian Silbereisen) hegt einen großen Traum: Im Widerspruch zu Kapitän Burgers ambitionierten Plänen mit ihm hängt sein Herz an der Band, die er mit zwei weiteren Crewmitgliedern gegründet hat. Er spekuliert auf die Chance, zum ersten Mal mit seinen Kumpels gemeinsam auf Tournee zu gehen.

Noch hat Florian nicht den Mut, dem Kapitän zu gestehen, dass er abheuern will. Er und seine Freunde proben aber außerhalb der Dienstzeiten so laut und beeindruckend, dass Kreuzfahrtdirektor Schifferle (alias Harald Schmidt) die Jungs vom Fleck weg für die bevorstehende Gala engagiert. Florian ist klar, dass jetzt die Stunde der Wahrheit angebrochen ist...