Das läuft heute am Gründonnerstag 2019 im TV

Auch am Gründonnerstag 2019 bietet das Fernsehprogramm den Zuschauern einige Highlights. Welche Filme Sie am Tag vor den Osterfeiertagen im TV sehen können, erfahren Sie hier.

Tagsüber ist das TV-Programm am Gründonnerstag noch im "Normal-Modus". Zur Prime-Time geben die Sender dann etwas mehr Gas, zeigen einige Klassiker. Welche Filme sich lohnen und wann sie kommen, sehen Sie in unserer Übersicht:

TV-Programm an Gründonnerstag vormittags

09.35 Uhr: Bares für Rares (ZDF Neo, Trödelshow)

Plunder oder Rarität? In Horst Lichters Trödel-Show präsentieren Menschen Fundstücke aus Keller, Dachboden oder Garage. Anschließend werden die Stücke meistbietend an die Händler verkauft.

10.10 Uhr: Der Bauernhof - Die faszinierende Welt der Tiere (Servus TV, Doku)

In Folge drei der mehrteiligen Bauernhof-Doku dreht sich alles um Schweine. Die Sendung beantwortet Fragen wie: "Kehren Ferkel immer zu der einen Zitze ihrer Mutter zurück?" oder "Wie schlau sind Schweine wirklich?".

Gründonnerstag: Sendungen am Nachmittag des 18.4.19

14.50 Uhr: Neuseeland von oben (3sat, Doku)

Die Dokumentation führt in eine der kältesten und regenreichsten Regionen nahe der Antarktis: in den Fiordland-Nationalpark.

15.00 Uhr: Shopping Queen (Vox, Stylingsoap)

Auch am Gründonnerstag schickt Designer Guido Maria Kretschmer Frauen los, sich für jeweils 500 Euro für den vorgegebenen Anlass neu einzukleiden. Da am Karfreitag keine Folge ausgestrahlt wird, wird am Gründonnerstag bereits die Wochensiegerin gekürt.

TV-Programm am Gründonnerstag abends

20.15 Uhr UEFA Europa League (RTL, Sport)

Eintracht Frankfurt ist der letzte Bundesliga-Klub, der international vertreten ist und kämpft im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals gegen Benfica Lissabon um den Einzug in die nächste Runde. Spielbeginn ist um 21 Uhr, der Countdown mit Moderatorin Laura Wontorra startet bereits um 20.15 Uhr. Das Hinspiel vor einer Woche hatte die Eintracht mit 2:4 verloren. Die Generalprobe hatten die Frankfurter am vergangenen Sonntag ebenfall verpatzt. Sie unterlagen dem FC Augsburg mit 1:3.

20.15 Uhr: Die Unglaublichen - The Incredibles (Vox, Animationsfilm)

Eigentlich sind Mr. Incredible (gesprochen von Markus Maria Profitlich) und Mrs. Elasticgirl im Superhelden-Ruhestand, führen ein gewöhnliches Leben. Doch als Superschurke Syndrome die Welt bedroht, kehren sie aus der Rente zurück.

20.15 Uhr: Neues vom Wixxer (TELE 5, Krimiparodie)

Das trottelige Ermittler-Duo Inspector Very Long (Bastian Pastewka) und Chief Inspector Even Longer (Oliver Kalkofe) muss in der Fortsetzung der Persiflage an die legendären Edgar-Wallace-Krimis einen neuen "Wixxer" jagen. Mit Joachim Fuchsberger, Wolfgang Völz und Chris Howland sind diesmal sogar Schauspieler dabei, die in den Orginal-Vorlagen mitgespielt haben.

20.15 Uhr: Germany's next Topmodel (Pro7, Casting-Show)

Beim Model-Casting mit Heidi Klum geht's in großen Schritten in Richtung Finale. Seit der vergangenen Folge stehen die Top-10 fest. Beim Shooting mit zehn durchtrainierten Männer-Models im Regen gilt es, Emotionen zu zeigen. Als Gast an der Seite von Heidi Klum ist diesmal der einstige Stammjuror Michael Michalsky zu sehen.

TV-Programm an Ostern: Das läuft am Gründonnerstag nachts im Fernsehen

22.30 Uhr: Boyz'n the Hood - Jungs im Viertel (ARTE, Drama)

Für viele ein absoluter Kultfilm - und der vielleicht beste Ghetto-Film, der jemals gedreht wurde. Das Drama, in dem Stars wie Laurence Fishburne, Ice Cube und Oscarpreisträger Cuba Cooding jr. die Hauptrollen spielen, beleuchtet das Leben des jungen Tré Styles (Cuba Gooding Jr.).

22.30 Uhr: James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt (Vox, Krimi)

Roger Moore jagt als britischer Superagent James Bond den Ökoschurken Scaramanga (Christopher Lee). Der Agenten-Klassiker kam 1974 ins Kino.

22.50 Uhr: About You Awards (Pro7, Gala)

In München werden zum dritten Mal Social-Media-Stars von den Fans in den Kategorien Style, Health, Comedy, Newcomer und Music ausgezeichnet. Model Lena Gercke, Influencerin Stefanie Giesinger, Sänger Cro und Fußballer Kevin Trapp vergeben die Ehrenpreise Idol of the Year und Empowerment. (tf)

