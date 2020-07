vor 17 Min.

"Deine Hochzeit – live!": Vorschau - Wann läuft die Sendung heute im TV?

"Deine Hochzeit - live!" läuft im TV. In unserer Vorschau gibt es Infos zu Sendetermin und Übertragung.

Bei "Deine Hochzeit - live!" handelt es sich um ein neues RTL-2-Format. Hier gibt es alle Infos rund um Inhalt und Übertragung der Show in unserem Überblick.

RTL 2 will mit der Sendung "Deine Hochzeit – live!" für ein Fünkchen mehr Romantik im deutschen TV sorgen - nämlich mit der Liveübertragung zweier Hochzeiten. Unmittelbar vor Start der beiden Zeremonien beginnt die TV-Übertragung, gezeigt wird alles vom Ringtausch bis zum Hochzeitstanz. Noch dazu handelt es sich bei den Hochzeiten um keine gewöhnlichen Feiern - schließlich erfordert die akutelle Corona-Situation besondere Maßnahmen bei der Durchführung der Trauungen.

Die beiden Reporter Alexandra Maurer und Eric Schroth werden die Ereignisse für die Zuschauer kommentieren und je eines der Paare an ihrem großen Tag begleiten. Gefilmt wird dabei die Hochzeit von Yvonne König und NDW-Star Markus Mörl sowie die Eheschließung des Paares Leslie und Oleg.

Alle Informationen rund um Sendetermin und Live-Übertragung von "Deine Hochzeit - live!" präsentieren wir Ihnen hier in unserer Übersicht.

RTL 2: Wann ist der Sendetermin von "Deine Hochzeit - live!"?

"Deine Hochzeit - live!" ist am Samstag, 11. Juli 2020, live bei RTL 2 zu sehen. Die Übertragung der Trauungen startet pünktlich zur Primetime, um 20.15 Uhr.

Übertragung: So sehen Sie "Deine Hochzeit - live!" live im TV und Stream

"Deine Hochzeit - live!" kommt am 11. Juli im Live-TV bei RTL 2. Haben Sie "Deine Hochzeit - live" verpasst? Kein Problem, die Sendung ist nach Ausstrahlung beim Streamingdienst TV Now als Wiederholung abrufbar. Das Basis-Paket ist kostenlos. Die einfache Premium-Version kostet nach Ablauf eines Testzeitraums 4,99 Euro pro Monat, die Luxus-Ausgabe Premium Plus schlägt mit 7,99 Euro zu Buche. (AZ)

