"Der Bachelor" 2019, Folge 7: Wer bekommt heute ein Homedate? Panorama

Nach der letzten Nacht der Rosen und dem freiwilligen Abgang von Jade sind nur fünf Kandidatinnen bei "Der Bachelor" 2019 übrig. Wie geht es weiter? Die Vorschau.

Nur noch drei Folgen lang können "Der Bachelor"-Fans den Kandidatinnen dabei zusehen, wie sie um die Gunst von Herzensbrecher Andrej Mangold buhlen. In der heutigen, siebten Folge geht es darum, wer ein Homedate mit dem Bachelor bekommt.

"Der Bachelor", Folge 7: Es geht zur Schamanin

In der vorherigen Woche hieß es "Adios!" für Nadine und Claudia bei "Der Bachelor" 2019. Und eines sei schon verraten: Kandidatin Jade fühlte sich kaum beachtet und buchte sich auch ein Ticket nach Deutschland. Damit ist Jade die mittlerweile vierte Kandidatin, die Bachelor Andrej einen Laufpass gegeben hat.

Vor ihr warfen bereits Isabell, Luisa und Nathalie das Handtuch. Damit können sich jetzt noch fünf Kandidatinnen Hoffnung auf einen Sieg machen. Bei den Verbliebenen handelt es sich um Jennifer, Vanessa, Eva, Steffi und Nathalia.

Ohne Jade geht es in Folge 7 für die Kandidatinnen und Andrej zu einer Schamanin, um ihr bei einem Ritual beizuwohen. Ist Bachelor Andrej so unterschlossen, dass er jegliche, auch esoterische Hilfe, beanspruchen muss? Da das schamanische Ritual wohl keinen Aufschluss bringt, hat Andrej (beziehungsweise RTL) eine weitere Idee in petto: Die Kandidatinnen sollen einzeln vor dem Bachelor ein Plädoyer halten. Sie sollen hierbei den Bachelor überzeugen, weshalb sie so gut zu ihm passen würden.

"Der Bachelor" 2019: Wer bekommt in Folge 7 ein Homedate?

Die Entscheidung welche Kandidatinnen das Homedate ergattern, wird für Andrej wohl keine leichte sein. Die eifersüchtige Jenny dürfte relativ sicher sein. Nathalia scheint dem Bachelor optisch äußerst gut zu gefallen, doch zeigt sie sich ihm gegenüber sehr zurückhaltend. So hat sie in der vorherigen Folge seine Avancen abgeschmettert. Wird Andrej die Brasilianerin deshalb nicht weiterwählen? Oder trifft es eine andere Lady?

Wie Bachelor Andrej auf Jades überraschenden Abgang reagiert und welche Familien er letztendlich kennenlernen wird, erfahren Sie heute Abend. "Der Bachelor" 2019 wird um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. (AZ)

