"Der Bachelor" 2020: Start, Sendetermine, Kandidatinnen, Live

Anfang 2020 startet die Jubiläumsstaffel von "Der Bachelor". Hier finden Sie alle Infos zu Start, Kandidaten, Sendeterminen und der Übertragung im TV und Stream.

Anfang des nächsten Jahres ist es so weit: " Der Bachelor" 2020 geht in die Jubiläumsstaffel. Am Konzept der Sendung hat sich auch in Staffel 10 nichts geändert - mehrere Single-Frauen werden zusammen in eine Luxus-Villa gesperrt und versuchen dann den neuen Bachelor Sebastian Preuss zu erobern.

Die einzige Aufgabe des Bachelors besteht darin, mit den Damen auf Dates zu gehen und am Ende jeder Folge Rosen an diejenigen zu verteilen, die er näher kennenlernen möchte. Hier erhalten Sie einen Überblick über Staffel 10 mit allen Infos zu Start, Kandidaten, Sendeterminen und der Übertragung im TV und Stream der 10. Jubiläumsstaffel.

Auf Instagram hat RTL vergangene Woche den neuen Bachelor enthüllt:

Start von "Der Bachelor" 2020: Ab wann ist Staffel 10 im TV zu sehen?

Einen genauer Start-Termin wurde seitens RTL bisher noch nicht bekannt gegeben. Die letzten Staffeln haben immer Anfang bzw. Mitte Januar begonnen, Staffel 9 startete beispielsweise bereits kurz nach dem Jahreswechsel am 02.01.2019. Sobald RTL einen genauen Termin für den Start von Staffel 10 bekannt gibt, erfahren Sie ihn hier.

Wer ist der Bachelor Sebastian Preuss?

2020 wird Sebastian Preuss als Bachelor Rosen verteilen. Der 29-Jährige aus München ist Profi-Kickboxer und damit sehr sportlich. Es hat es sogar zum Weltmeister geschafft. Der Weg zum Erfolg gelang im erst nach Problemen in seiner Jugend: Er saß wegen Körperverletzung sogar im Gefängnis.

Mehr über den neuen Bachelor lesen Sie hier in unserem Porträt zu Bachelor Sebastian Preuss.

Kandidaten bei "Der Bachelor" 2020: Welche Singles sind in Staffel 10 dabei?

Bisher ist zu den Kandidaten der neuen Staffel noch nichts bekannt. 2019 haben insgesamt 22 Frauen um die Gunst von Andrej Mangold gebuhlt, der sich am Ende für die schöne Jennifer Lange entschieden hat. Wenn bekannt wird, welche Singles im kommenden Jahr im TV die große Liebe finden wollen, erfahren Sie es hier.

"Der Bachelor" 2020: Sendetermine

Bekannt ist bisher nur, dass Staffel 10 voraussichtlich im Januar beginnt. RTL wird wohl auch die Jubiläumsstaffel zum gewohnten Sendetermin übertragen: Immer mittwochs um 20.15 Uhr. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Sendetermine der neuen Staffel, sobald RTL die Termine bekannt gibt.

"Der Bachelor" 2020: live im TV und Stream

Staffel 10 von "Der Bachelor" läuft live im TV auf RTL. Außerdem wird ein Live-Stream angeboten. Der ist allerdings nur in einer Testphase von 30 Tagen kostenlos. Danach fallen 4,99 Euro im Monat an. Mehr erfahren Sie hier: Der Bachelor 2020 live im TV und Stream.

News zu "Der Bachelor", Staffel 10

Sie interessieren sich für News, Vorschauen und Nachberichte rund um die Sendung? Diese bekommen Sie in unserem News-Blog: Hier gibt es aktuelle News zu Der Bachelor 2020.

Bis zum Start von "Der Bachelor" 2020, können Sie sich "Bachelor in Paradise" 2019 ansehen. Ehemalige "Der Bachelor"- und "Die Bachelorette"-Singles haben erneut die Chance sich im TV zu verlieben.

