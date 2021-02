vor 24 Min.

Der Bachelor 2021 gestern: In Folge 6 reisten Niko und Hannah ins 18. Jahrhundert

"Der Bachelor" 2021 ging gestern mit Folge 6 in eine neue Runde. Alles Wichtige zur aktuellen Ausgabe erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

Auch gestern machte sich " Der Bachelor" wieder auf die Suche nach der großen Liebe. In der Episode kämpften noch insgesamt neun Frauen um die begehrte letzte Rose und damit um Nikos Herz.

In Folge 6 standen nun erneut sowohl Gruppen- als auch Einzeldates an, wodurch Niko seine Anwärterinnen besser kennenlernen wollte. Hier in unserem Nachbericht erfahren Sie alles Wichtige zur aktuellen Episode von "Der Bachelor".

"Der Bachelor" 2021: Nachbericht zu Folge 6 gestern

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Vor Folge 6 wurde bereits kräftig aussortiert: Von den anfänglich 22 Frauen befanden sich gestern noch neun im Rennen um Bachelor Niko. Nun wollte dieser seine verbleibenden Kandidatinnen weiter kennenlernen. Dafür stand zunächst das erste Gruppendate an. Für Linda, Jacqueline S., Mimi und Stephie ging es gemeinsam mit Niko ins Salzbergwerk in Berchtesgaden. Nach einem gemeinsamen Essen und einer Bootsfahrt wartete dann noch eine weitere Überraschung auf eine der Kandidatinnen: Niko lud Stephie ein, den Abend zu zweit zu verbringen.

Dass "Der Bachelor" sie für einen romantischen Abend auswählte, freute die 27-Jährige, dennoch fürchtete sie um ihre vor Kurzem entstandene Freundschaft mit Mimi, die Niko ebenfalls bereits nähergekommen war. "Umso ernster das wird, glaube ich schon, dass es wirklich schwer werden könnte", befürchtete Stephie.

Als nächstes lud Niko erneut zum Gruppendate: Michèle, Karina, Esther und Jacqueline B. verbrachten einen actionreichen Tag auf der Zugspitze. Auch nach diesem Date durfte sich eine der Damen auf Zweisamkeit freuen: Erstmals hatte Karina die Möglichkeit, den Bachelor ganz allein kennenzulernen.

Am nächsten Tag stand das begehrte Einzeldate an. Hannah und Niko drehten die Uhren zurück und reisten gemeinsam ins 18. Jahrhundert. Dabei durfte das passende Outfit natürlich nicht fehlen: "Dieses Verkleiden, das ist natürlich auch so ein bisschen verspielt, oder muss man humorvoll nehmen. Und das kann Hannah", betonte Niko. Gemeinsam unternahmen die beiden eine romantische Kutschfahrt und tanzten zu Live-Musik. Am Ende des Abends wartete auf Hannah schließlich noch eine besondere Überraschung: Niko überreichte ihr die erste Rose für den schönen Tag.

Wer ist raus?

Für drei Kandidatinnen endete gestern die Zeit bei "Der Bachelor" 2021. Esther, Jacqueline S. und Jacqueline B. mussten ihre Koffer packen und die Heimreise antreten.

