"Der Beischläfer": Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer

Ende Mai wird die neue Serie "Der Beischläfer" bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Hier lesen Sie alles wichtige zu Start, Folgen, Handlung, Cast und dem Trailer.

Die neue Amazon Original Serie "Der Beischläfer" wird bald auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Die deutsche Serie handelt von einem Automechaniker, der wider Willen zum Schöffe berufen wird. Sie wollen wissen wann der Start der Serie ist und wie viele Folgen diese hat? Das alles finden Sie hier. Außerdem bekommen Sie Infos zur Handlung, den Schauspielern und dem Trailer.

Start von "Der Beischläfer"

Am 29. Mai 2020 wird die Serie veröffentlicht. Dann sind alle Folgen auf Amazon Prime Video zu sehen.

"Der Beischläfer": Die Folgen

Die Serie wird sechs Folgen haben. Eine Epsiode soll dabei eine Länge von circa 40 Minuten haben. Wie die einzelnen Folgen heißen sollen, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Wir reichen die Titel nach, sobald diese veröffentlicht sind.

Die Handlung von "Der Beischläfer"

Hauptfigur ist der Autoschrauber Charlie Menzinger, der gegen seinen Willen zum Schöffen berufen wird. Er soll nun die "Stimme des Volkes" vertreten und für Recht und Ordnung sorgen - obwohl er seit dem Tod seiner Frau Marie nicht mehr an Gerechtigkeit glaubt. Charlie hat seine Werkstatt bei seinem Schwiegervater Paul Seidl. Dieser redet auf ihn ein und will, dass Charlie seine neue Aufgabe "Amtsgericht" ernst nimmt.

So geht der Neuschöffe ans Gericht und trifft dort die gesetzestreue Berufsrichterin Dr. Julia Kellermann. Sie ist gerade von Berlin nach München versetzt worden und muss nun mit den Eigenheiten des Münchner Immobilienmarktes und vor allem den Einheimischen klar kommen. Auch steht sie so gar nicht auf Charlies besonderen Sinn für Gerechtigkeit. Denn er sorgt ab und an für Urteile, die gewisse Vorteile ihn und seinen besten Kumpel Xaver Holzapfel herausbringen.

Schauspieler im Cast: Die Besetzung von "Der Beischläfer"

Hier bekommen Sie eine Überblick über die Hautprollen im Cast der Serie:

Rolle Schauspieler Charlie Menzinger Markus Stoll Paul Seidl Helmfried von Lüttichau Dr. Julia Kellermann Lisa Bitter Xaver Holzapfel Daniel Christensen

"Der Beischläfer": Trailer der Serie

Der Trailer zur Serie wurde noch nicht veröffentlicht. Sobald dieser zur Verfügung steht, finden Sie ihn wie gewohnt hier.

(mne)

