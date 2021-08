Der Zürich-Krimi - Borchert und der Tote im See in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung als Stream

Die ARD zeigt am 26.8.21 "Der Zürich-Krimi - Borchert und der Tote im See". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Ersten: Die ARD strahlt "Der Zürich-Krimi - Borchert und der Tote im See" aus. Wenn Sie nach Informationen zum Krimi suchen, sind Sie hier richtig: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Steht "Der Zürich-Krimi - Borchert und der Tote im See" auch als Stream in der Mediathek zur Verfügung? Lesen Sie hier die Antworten.

"Der Zürich-Krimi - Borchert und der Tote im See": TV-Termin in der ARD und Wiederholung als Stream

"Der Zürich-Krimi - Borchert und der Tote im See" kommt am Donnerstag, 26. August 2021, ab 20.15 Uhr in der ARD zur Ausstrahlung. Bereits vorab oder auch anschließend können Sie sich den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht's in "Der Zürich-Krimi - Borchert und der Tote im See"

Borchert ist voller Vorfreude. Endlich sieht er seine Patentochter Jenny wieder. Die hat die Zusage bekommen für ein Praxissemester bei der Hilfsorganisation des albanischen Unternehmers Gentian Gjeluci. Wie wird die Zeit mit der jungen Frau wohl?

Zunächst ereignisreich. Denn statt mit ihrem Patenonkel vom Flughafen aus nach Hause zu fahren, muss die angehende Kinderärztin in Polizeigewahrsam bleiben: Der Zoll hat bei ihr ein halbes Kilo Haschisch gefunden. Wer hat ihr das Rauschgift untergeschoben?

Das will nicht nur Borchert herausfinden, sondern auch seine Chefin Dominique. Sie übernimmt die Verteidigung von Jenny. Schnell kommen Borchert aber Zweifel an der ursprünglichen Tatversion. Der "Anwalt ohne Lizenz" findet heraus, dass Jenny heimlich eine Liebesbeziehung zu Gjelucis Sohn Dorian führt.

Gjeluci Senior ist entsetzt, als er von Jennys Festnahme hört. Sofort schmeißt er die junge Frau aus seiner Stiftung. Seinem Sohn verbietet er jeglichen Umgang mit Jenny. Insgeheim kommt ihm der Fall gelegen, will er doch, dass Dorian die Nichte seines Geschäftsfreundes Nikolin Kola heiratet.

Kurze Zeit später ist Gjeluci Senior tot. Sofort fällt der Verdacht auf Jenny. Hat sie ihren verhinderten Schwiegervater umgebracht? Sie kommt in Gewahrsam. Borchert nimmt den Kampf gegen die Zeit und die angeblich so offensichtlichen Indizien auf.

Darsteller: Die Besetzung und Schauspieler in "Der Zürich-Krimi - Borchert und der Tote im See"

Thomas Borchert - Christian Kohlund

- Dominique Kuster - Ina Paule Klink

- Marco Furrer - Pierre Kiwitt

- Dr. Reto Zanger - Robert Hunger-Bühler



- Urs Aeggi - Yves Wüthrich

Marie-Louise Mildenberger - Kathleen Gallego Zapata

- Dr. Huntemann - Anja Karmanski

Dorian Gjeluci - Nicola Perot

- Jenny Reinders - Lea Freund

- Lea Freund Elona Gjeluci - Uygar Tamer

- Gentian Gjeluci - Peter Davor

"Der Zürich-Krimi - Borchert und der Tote im See" als Wiederholung im Stream in der ARD-Mediathek

Sie möchten sich "Der Zürich-Krimi - Borchert und der Tote im See" gerne zeitunabhängig anschauen? Können Sie: als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

(AZ)

