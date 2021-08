Der Zürich-Krimi - Borchert und die tödliche Falle in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 12.8.21 "Der Zürich-Krimi - Borchert und die tödliche Falle". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde spannender TV-Unterhaltung, aufgepasst: Die ARD zeigt Mitte August "Der Zürich-Krimi - Borchert und die tödliche Falle". Und wir sagen Ihnen an dieser Stelle alles, was Sie zu dem Krimi wissen müssen: Wie ist die Handlung? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wann ist der TV-Termin? In diesem Text bekommen Sie alle Infos.

"Der Zürich-Krimi - Borchert und die tödliche Falle": TV-Termin in der ARD

"Der Zürich-Krimi - Borchert und die tödliche Falle" ist am Donnerstag, 12. August 2021, ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. Der Krimi steht außerdem als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Die Handlung: Darum geht's in "Der Zürich-Krimi - Borchert und die tödliche Falle"

Es ist ein großer Schock, der wie aus dem Nichts kommt: Alexander Böni, zu zehn Jahren Gefängnis verknackter Vater, bittet vor Gericht um vorzeitige Haftentlassung. So recht scheint er allerdings selbst nicht an eine Begnadigung zu glauben. Mitten in der Verhandlung zückt er eine Waffe und nimmt alle Anwesenden als Geiseln. Unter den Festgehaltenen ist auch Dominique Kuster, die nur für ihren verhinderten Vater als Anwältin eingesprungen ist.

Als erstes taucht Hauptmann Furrer am Tatort ein. Er startet in einen ungemein gefährlichen Einsatz. Und in einen, der ihm von Beginn an mächtig unter die Haut geht. Schließlich hegt er Gefühle für Dominique, die sich in der Hand des Verbrechers befindet.

Die Situation wird immer explosiver, Menschenleben sind akut in Gefahr. Borchert reist an und unterstützt Furrer vor Ort. Borchert stellt die Motive des Täters in Frage. Er startet eigene Ermittlungen. Kann er die Geiseln befreien und ein Blutbad verhindern?

Darsteller: Die Besetzung und Schauspieler in "Der Zürich-Krimi - Borchert und die tödliche Falle"

Thomas Borchert - Christian Kohlund

- Dominique Kuster - Ina Paule Klink

- Marco Furrer - Pierre Kiwitt

- Alexander Böni - Golo Euler

- Dr. Reto Zanger - Robert Hunger-Bühler

- Urs Aeggi - Yves Wüthrich

Marie-Louise Mildenberger - Kathleen Gallego Zapata

- Dr. Kugler - Matthias Bundschuh

Peter Zuber - Stephan A. Tölle

- Hermann Oehli - Torsten Ranft

Sherdan Berashi - Christian Bojidar

"Der Zürich-Krimi - Borchert und die tödliche Falle" als Wiederholung im Stream in der ARD-Mediathek

Sie haben am Donnerstagabend keine Zeit, interessieren sich aber für "Der Zürich-Krimi - Borchert und die tödliche Falle"? Dann schauen Sie sich denn Film doch zeitunabhängig als Stream in der ARD-Mediathek an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

