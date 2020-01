vor 4 Min.

Die Dolly-Parton-Challenge: Für jede Lebenslage das passende Foto

Ob LinkedIn oder Tinder - für jede Plattform inszenieren sich Menschen anders. Dolly Parton hat sich darüber lustig gemacht und damit eine Welle angestoßen.

Von Tim Frehler

Sich einfach mal so zeigen, wie man gerne wäre. Die sozialen Medien machen es möglich. Je nach Plattform schlüpfen Menschen in die passende Rolle: Adrett gekleidet wird auf LinkedIn für die berufliche Zukunft posiert. Ein bisschen angeberisch wirken die Urlaubsfotos auf Instagram. Ein Bild mit der Familie eignet sich gut für Facebook. Und auf der Dating-App Tinder sollen verführerische Bilder potenzielle Partner anlocken.

Dolly-Parton-Challenge: Viele Prominente machen mit

Die Country-Sängerin Dolly Parton hat diese verschiedenen Formen der Selbstdarstellung vor wenigen Tagen zum Anlass für eine Bilder-Collage auf Instagram genommen, die mittlerweile viele prominenten Nachahmer gefunden hat. Darin zeigt die 74-Jährige vier verschiedene Bilder von sich und ordnet sie einem sozialen Netzwerk zu. Darunter schreibt sie ironisch: "Get you a woman who can do it all" - "Hol dir eine Frau, die alles kann".

Gekonnt spielt die US-Amerikanerin dabei sowohl mit der Selbstinszenierung in den sozialen Medien als auch mit den Klischees, die den verschiedenen Plattformen anhaften. Die sogenannte Dolly-Parton-Challenge wird gerade massenhaft auf Instagram verbreitet. Unter dem gleichnamigen Hashtag finden sich bereits mehr als 40.000 Beiträge.

Auch viele Prominente wie Jennifer Garner, Will Smith oder Ellen DeGeneres machen mit. Hier eine Auswahl:

