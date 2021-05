"Die Drei von der Müllabfuhr – Die Streunerin" heute am 7.5.21 in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Das ZDF zeigt heute am 7.5.21 den Film "Die Drei von der Müllabfuhr – Die Streunerin". Wann ist die Ausstrahlung im TV? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder spannend: Die ARD bringt "Die Drei von der Müllabfuhr – Die Streunerin" ins deutsche Fernsehen. An dieser Stelle finden Sie alle Informationen zum Film: welche Handlung Sie erwartet, wann der TV-Termin ist, ob "Die Drei von der Müllabfuhr – Die Streunerin" auch als Stream in der Mediathek verfügbar ist und welche Schauspieler am Start sein.

"Die Drei von der Müllabfuhr – Die Streunerin" heute am 7.5.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Die Drei von der Müllabfuhr - Die Streunerin" ist heute am Freitag, 7. Mai 2021, in der ARD zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf 90 Minuten Unterhaltung freuen. "Die Drei von der Müllabfuhr - Die Streunerin" steht auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek zum Abruf.

Das ist die Handlung des ARD-Films "Die Drei von der Müllabfuhr - Die Streunerin"

Zehn Tage Fuerteventura: Das muss Gabi doch gefallen - denkt sich Werner Träsch und bucht. Die Überraschung soll ein Höhepunkt am Kennenlern-Jahrestag sein - und geht kräftig in die Hose. Gabi hat so gar keine Lust auf Faulenzen in der Sonne. Sie will lieber aktiv sein und Kultur erleben. Als sie das Werner so sagt, ist der natürlich enttäuscht.

Werner ist zwar mitunter etwas ungeschickt, aber eigentlich doch ein herzensguter Mensch. Als er die Obdachlose Luna trifft, beschließt er sofort, ihr zu helfen. Gemeinsam mit seinen Kollegen Ralle und Tarik schickt er sich an, das Leben der jungen Frau wieder in bessere Bahnen zu lenken.

Erheblich gestört werden die drei Müllwerker beim Arbeiten und Kümmern von Consultant Felsenhain. Der notiert jeden Arbeitsschritt in seinem Laptop - was die drei Männer doch erheblich nervt. Als die Lage fast zu eskalieren droht, macht der Käpt'n eine krasse Erfahrung.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Die Drei von der Müllabfuhr - Die Streunerin" im Cast

Werner Träsch - Uwe Ochsenknecht

- Ralle Schieber - Jörn Hentschel

Tarik Büyütürk- Aram Arami

Gabi Hertz - Adelheid Kleineidam

- Rüdiger Dorn - Rainer Strecker

- Rainer Strecker Gerald - Martin Glade

Kowalski - Axel Werner

Specki - Frank Kessler

Annika Träsch - Laura Louisa Garde

- Laura Louisa Garde Pauli Träsch - Carla Demmin

Felsenhain - Martin Garnier

(AZ)



Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.