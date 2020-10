vor 16 Min.

Die Helden der Nation: Start auf Disney+, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer

Die neue Serie "Helden der Nation" gibt es bei Disney+ zu sehen. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Von Christian Gerngras

Die historische Drama-Serie "Helden der Nation" basiert auf dem Buch "The Right Stuff", das 1979 von Tom Wolfe veröffentlicht wurde. Buch und Serie drehen sich um das Mercury-Programm - das erste bemannte Raumfahrtprogramm der Vereinigten Staaten. Im Mittelpunkt stehen die sieben Astronauten, die sich als erste den Gefahren des Weltalls und darüber hinaus den Tücken der plötzlichen Berühmtheit gestellt haben. Wir verraten Ihnen, wann die Serie an den Start geht und haben außerdem alle Infos zu Folgen, Handlung und Besetzung für Sie.

"Die Helden der Nation": Start auf Disney+

"Die Helden der Nation" ist am 9. Oktober 2020 bei Disney+ gestartet. Zum Start wurden die ersten beiden Episoden der Serie veröffentlicht. Alle weiteren der insgesamt acht Folgen erscheinen darauffolgend immer wöchentlich. Das Abo für den Streaming-Service kostet 6,99 Euro im Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr.

"Die Helden der Nation": Folgen

Die erste Staffel der auf historischen Ereignissen basierenden Drama-Serie wird insgesamt acht Folgen umfassen. Die deutschen Titel der Episoden finden Sie hier in der Übersicht:

Folge Titel 1 Sierra Hotel 2 Vorzüge 3 Einzelkämpfer 4 Advent 5 Die Kona Kai-Séance 6 Der Erste 7 Der Countdown 8 Wenn Träume fliegen lernen

"Die Helden der Nation": Handlung

Im Mittelpunkt der Serie stehen die sogenannten Mercury-Seven - sieben Astronauten, die im Rahmen des Mercury-Programms dafür trainierten, die ersten bemannten Raumfahrtmissionen durchzuführen. Ziel des Programms, das 1958 im Wettlauf mit der Sowjetunion begonnen hatte, war es einen Astronauten ins Weltall und danach sicher zurück zur Erde zu befördern. Die sieben Astronauten, die sich dieser Herausforderung stellten, wurden über Nacht gemeinsam mit ihren Familien zu Berühmtheiten, was weitere Herausforderungen beinhaltete.

Besetzung von "Die Helden der Nation": Schauspieler im Cast

Die Serie verfügt über ein umfangreiches Ensemble, da sie versucht, alle historisch an den Ereignissen beteiligten Personen einzubringen. Hier finden Sie die wichtigsten Darsteller in der Übersicht:

Schauspieler Rolle Patrick J. Adams John Glenn Patrick Fischler Bob Gilruth Eric Ladin Chris Kraft James Lafferty Scott Carpenter Shannon Lucio Louise Shepard Jake McDorman Alan Shepard Colin O'Donoghue Gordon Cooper Jackson Pace Glynn Lunney Eloise Mumford Trudy Cooper Aaron Staton Wally Schirra Micah Stock Deke Slayton Michael Trotter Gus Grissom Nora Zehetner Annie Glenn Rachel Burttram Betty Grissom Chandler Head Cam Cooper Joshua Ritter Roy Hutmacher Josh Cooke Loudon Wainwright Kaley Ronayne Dee O'Hara

Trailer zu "Die Helden der Nation"

Ein deutscher Trailer zur Serie wurde bisher nicht veröffentlicht. Hier können Sie sich den ersten Trailer im englischen O-Ton ansehen:

