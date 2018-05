vor 22 Min.

Die Kurz-Kritik zum neuen Tatort aus Dresden Panorama

Live-Mord und Sex im Pool: Der neue Tatort aus Dresden geht ins Eingemachte - viele Klischees leider inklusive. Die Kurz-Kritik.

Von Rupert Huber

Man kann wie im Titel mit Rilke spielen, düstere Krimis wie im Kino atmosphärisch ausleuchten und Kommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) in der Dunkelheit vor den Fenstern umherirren lassen wie Mrs. Danvers in dem Hitchcock-Film „Rebecca“. Die Zitate führen in „Wer jetzt allein ist“ durchaus ein Eigenleben.

So wie der furiose nächtliche Auftakt im neuen Dresdner Tatort, in dem eine junge Frau zu ihrem Auto rennt und panisch mit ihrer Freundin Laura telefoniert. Vergeblich. Laura wird Ohrenzeugin des Mordes an der Studentin Doro, die als „Birdy“ im Online-Dating-Portal „Love Tender“ offenbar Männer mit falschen sexuellen Offerten um viel Geld betrogen hat. Oder steckt jemand anders dahinter?

Kritik: Dresden-Tatort mit vielen Klischees

Um in einem bizarren Umfeld männlicher Sehnsüchte erfolgreich zu sein, ermitteln Gorniak und Kollegin Henni Sieland (Alwara Höfels) in der Welt des Online-Datings – zum Entsetzen von Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach).

Und tatsächlich kommen sich Gorniak und der smarte Andreas im Spiel mit dem Feuer auch erotisch näher, wogegen der seine sterbenskranke Mutter mit Hingabe pflegende Petrick allenfalls Kekse und Dosenbier anzubieten hat. Und zu Recht von Sieland den klassischen Frauenspruch hingeknallt bekommt: „Wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt das auch nein.“

Schade: Alwara Höfels verlässt den Dresden-Tatort

Vielfach merkt man diesem Tatort an, dass der Risikofaktor Online-Dating nicht die Hauptrolle spielt, sondern die Gratwanderung Karin Gorniaks zwischen ihren Gefühlen und der beruflichen Verantwortung. Leider stolpert die Geschichte klischeehaft vor sich hin. Mit einem Schnabel, bei dem Gorniaks Sohn seinen Hausarrest absitzt und der den Chef der Mama für harte Rockmusik begeistert.

Schade auch, dass Alwara Höfels alias Henni Sieland ziemlich abrupt aus dem Tatort aussteigt. „Ich hatte immer so eine Sehnsucht nach Normalität“, sagt die Polizistin. Nun ist sie schwanger, ihr Typ ist fort. „Ich kann nicht mehr.“ Und Cornelia Gröschel ist, wie berichtet, die Neue im Team.

